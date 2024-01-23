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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

На аукционе в Екатеринбурге выставят портрет Авроры Демидовой

Портрет возлюбленной горнозаводчика Демидова появится на аукционе в Екатеринбурге

23 января 2024, 13:20
Фото: 1MI

На аукционе в Екатеринбурге выставят портрет Авроры Демидовой

На торгах в Екатеринбурге будет выставлен портрет Авроры Демидовой с сыном Павлом.

Аврора была любимой женщиной свердловского горнозаводчика Павла Демидова, об этом сообщает Ура.ру. Картина была создана 183 года назад.

Аукцион запланирован на 1 февраля. Всего на торгах будет порядка 200 лотов. Это книги, историческая документация, фото и многое другое.

Ева Аврора была светской львицей из Финляндии. В 1836 году она стала женой Павла Демидова. В 1840 году он умер. Женщина стала одна воспитывать сына Павла.

Ранее в уральской столице можно было увидеть картину, которую более двух веков назад приобрела Екатерина II. Увидеть ее можно было всем желающим в музее «Эрмитаж-Урал». Он расположен на улице Вайнера. Эту картину написал живописец из Нидерландов Якоб Йорданс.

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#Общество#Свободное время#Фото#Торги#Документы#Книги#Картина#Екатеринбург#Портрет#Дарья Сорокина
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