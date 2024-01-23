Портрет возлюбленной горнозаводчика Демидова появится на аукционе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Аврора была любимой женщиной свердловского горнозаводчика Павла Демидова, об этом сообщает Ура.ру. Картина была создана 183 года назад.
Аукцион запланирован на 1 февраля. Всего на торгах будет порядка 200 лотов. Это книги, историческая документация, фото и многое другое.
Ева Аврора была светской львицей из Финляндии. В 1836 году она стала женой Павла Демидова. В 1840 году он умер. Женщина стала одна воспитывать сына Павла.
Ранее в уральской столице можно было увидеть картину, которую более двух веков назад приобрела Екатерина II. Увидеть ее можно было всем желающим в музее «Эрмитаж-Урал». Он расположен на улице Вайнера. Эту картину написал живописец из Нидерландов Якоб Йорданс.