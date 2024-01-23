Портрет возлюбленной горнозаводчика Демидова появится на аукционе в Екатеринбурге

Ранее в уральской столице можно было увидеть картину, которую более двух веков назад приобрела Екатерина II. Увидеть ее можно было всем желающим в музее «Эрмитаж-Урал». Он расположен на улице Вайнера. Эту картину написал живописец из Нидерландов Якоб Йорданс.