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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

В Екатеринбурге пьяный пенсионер сбил женщину

Пьяный пенсионер вдавил машину женщины в стену дома в Екатеринбурге

23 января 2024, 13:57
Фото: «Урал Мэш»

В Екатеринбурге пьяный пенсионер сбил женщину

В районе Вторчермета в Екатеринбурге нетрезвый пенсионер на Renault вдавил иномарку Chevrolet в стену дома.

Это автомобиль женщины, которая, припарковав авто, пошла в магазин, пишет «Урал Мэш».

Пенсионер не только вдавил машину в стену, но и сбил ее хозяйку. Ранее мужчина на протяжении 20 лет работал в скорой помощи.

Пострадавшую женщину госпитализировали с переломом ноги. А у пенсионера диагностировали рваные раны и переломы рёбер.

Напомним, что ранее, 23 января иномарка и машина такси столкнулись в центре Екатеринбурга.

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