Пьяный пенсионер вдавил машину женщины в стену дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Это автомобиль женщины, которая, припарковав авто, пошла в магазин, пишет «Урал Мэш».
Пенсионер не только вдавил машину в стену, но и сбил ее хозяйку. Ранее мужчина на протяжении 20 лет работал в скорой помощи.
Пострадавшую женщину госпитализировали с переломом ноги. А у пенсионера диагностировали рваные раны и переломы рёбер.
Напомним, что ранее, 23 января иномарка и машина такси столкнулись в центре Екатеринбурга.