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Жители Екатеринбурга были задержаны за употребление наркотиков

Пятерых жителей Екатеринбурга задержали за употребление наркотиков

23 января 2024, 06:16
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга были задержаны за употребление наркотиков

В Екатеринбурге во время рейдов полицейские выявили пятерых человек, которые употребляли запрещенные вещества.

Так, в районе ВИЗа был задержан водитель Honda Civic. Во время общения с правоохранителями мужчина выкинул из автомобиля пакет с содержимым белого цвета. Вещество было отправлено на экспертизу, а водителя привлекли к ответственности за отказ от освидетельствования и мелкое хулиганство, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Две девушки 26 и 30 лет были задержаны после того, как у них обнаружили сверток, в котором, по словам одной из них, было наркотическое вещество. Обеих девушек привлекли к административной ответственности. Старшую девушку также отстранили от автовождения.

На Химмаше были задержаны молодой человек и его спутница. У них изъяли сверток, перемотанный изолентой. Содержимое свертка отправлено на исследование, а молодых людей привлекли к ответственности за оборот и употребление наркотиков.

Напомним, 19–21 января 2024 года в Екатеринбурге полицейские задержали 19 школьников, которые находились на улице без взрослых вечером после 22:00.

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#Происшествия#Полиция#Экспертиза#Административная ответственность#Криминал#Автомобиль#Наркотики#ЧП#Задержанные#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Горожане#Инцидент
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