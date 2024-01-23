Пятерых жителей Екатеринбурга задержали за употребление наркотиков

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Так, в районе ВИЗа был задержан водитель Honda Civic. Во время общения с правоохранителями мужчина выкинул из автомобиля пакет с содержимым белого цвета. Вещество было отправлено на экспертизу, а водителя привлекли к ответственности за отказ от освидетельствования и мелкое хулиганство, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Две девушки 26 и 30 лет были задержаны после того, как у них обнаружили сверток, в котором, по словам одной из них, было наркотическое вещество. Обеих девушек привлекли к административной ответственности. Старшую девушку также отстранили от автовождения.
На Химмаше были задержаны молодой человек и его спутница. У них изъяли сверток, перемотанный изолентой. Содержимое свертка отправлено на исследование, а молодых людей привлекли к ответственности за оборот и употребление наркотиков.
Напомним, 19–21 января 2024 года в Екатеринбурге полицейские задержали 19 школьников, которые находились на улице без взрослых вечером после 22:00.