«Родничок» — «Золото нации». Танцоры из Нижнего Тагила победили на конкурсе в Москве

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Старшая группа народного коллектива хореографического ансамбля «Родничок» из дворца культуры «Юбилейный» Нижнего Тагила 17 января отправилась почти полным составом на конкурс «Золото нации» в Подмосковье. Жили тагильчане в оздоровительном комплексе при управлении делами президента РФ.
Конкурс был сложным. Артисты представляли номера различных стилей и направлений.
Организация была очень хорошая, дети старались. Место, где проходил конкурс, красивое, атмосфера доброжелательная. Мы представили четыре танца, «Деревенские забавы» исполняли в первый раз, — рассказала редакции TagilCity.ru художественный руководитель Ольга Сергеева.
Всего коллективы из разных городов России показали на конкурсе «Золото нации» более 170 номеров. Профессиональное жюри высоко оценило тагильский «Родничок». За каждый номер танцоры получили звание Лауреатов первой степени. Дети не могли сдержать слезы радости, когда им вручали главный приз всего конкурса — Гран-при.
Напомним, хореографический коллектив «Винтаж» из Нижнего Тагила, который также занимается в ДК «Юбилейный», недавно стал победителем международного конкурса «ГРАНД-Сочи».