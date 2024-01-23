«Родничок» — «Золото нации». Танцоры из Нижнего Тагила победили на конкурсе в Москве

Всего коллективы из разных городов России показали на конкурсе «Золото нации» более 170 номеров. Профессиональное жюри высоко оценило тагильский «Родничок». За каждый номер танцоры получили звание Лауреатов первой степени. Дети не могли сдержать слезы радости, когда им вручали главный приз всего конкурса — Гран-при.