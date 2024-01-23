Семь погибших за год: в ГИБДД назвали самые аварийные трассы вблизи Нижнего Тагила

Список аварийных дорог регионального значения составили в ОГИБДД «Нижнетагильское». Самой опасной трассой по версии ГАИ, стала автодорога «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». За 12 месяцев 2023 года там произошло 34 ДТП, в которых пострадали 65 человек и 7 человек погибли. Следующая трасса — это «Южный подъезд к Нижнему Тагилу». На ней произошло 22 ДТП с 30 пострадавшими и двумя погибшими.