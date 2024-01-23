Семь погибших за год: в ГИБДД назвали самые аварийные трассы вблизи Нижнего Тагила

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Список аварийных дорог регионального значения составили в ОГИБДД «Нижнетагильское». Самой опасной трассой по версии ГАИ, стала автодорога «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». За 12 месяцев 2023 года там произошло 34 ДТП, в которых пострадали 65 человек и 7 человек погибли. Следующая трасса — это «Южный подъезд к Нижнему Тагилу». На ней произошло 22 ДТП с 30 пострадавшими и двумя погибшими.
На трассе под Нижним Тагилом «Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск» за 12 месяцев машины столкнулись 9 раз, 16 человек пострадали. На автодороге «Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка» произошло 6 ДТП, где были ранены 10 человек и один погиб.
Замыкает список опасных дорог трасса «Нижний Тагил — Нижняя Салда». Там за год произошло четыре аварии, где были ранены семь человек.
Часть этих трасс проходят через Нижний Тагил. Так, за 12 месяцев на территории города произошли 36 аварий, где погибли шесть человек и 60 травмировались. Самое опасное место в черте города — «Южный подъезд», а также участок Серовского тракта.
Это половина от общего количества ДТП на региональных дорогах. В связи с этим, сотрудники ГИБДД предпринимали меры по предотвращению ДТП — выставлялись экипажи, — пояснил Александр Зверев в докладе на заседании профильной комиссии думы 22 января.