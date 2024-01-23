Тагильчане на Вагонке останутся без горячей воды и отопления в домах и школах

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Из-за проведения аварийно-ремонтных работ по улице Басова в Нижнем Тагиле с 9 утра до 15 часов дня под отключения горячей воды и центрального отопления попадут жилые дома и социально-значимые объекты.
В частности, без тепла и воды останутся магазины, пекарни, почта, библиотека, школа №95 и № 20, д/к № 143, № 112, №199 и № 204, детский сад № 122, детский клуб «Спартаковец». В результате более 15 тысяч жителей будут без отопления.
Ранее сообщалось, что в Первоуральске люди остались без воды, поскольку прорвало трубу в подъезде.