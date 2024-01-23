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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В Нижнем Тагиле на Вагонке снова отключат воду и отопление в домах и школах

Тагильчане на Вагонке останутся без горячей воды и отопления в домах и школах

23 января 2024, 17:08
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле на Вагонке снова отключат воду и отопление в домах и школах

В Нижнем Тагиле отключат ГВС и отопление из-за проведения ремонтных работ.

Из-за проведения аварийно-ремонтных работ по улице Басова в Нижнем Тагиле с 9 утра до 15 часов дня под отключения горячей воды и центрального отопления попадут жилые дома и социально-значимые объекты.

В частности, без тепла и воды останутся магазины, пекарни, почта, библиотека, школа №95 и № 20, д/к № 143, № 112, №199 и № 204, детский сад № 122, детский клуб «Спартаковец». В результате более 15 тысяч жителей будут без отопления.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске люди остались без воды, поскольку прорвало трубу в подъезде.

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#Нижний Тагил#Проверка#Свердловская область#Вода#Горячая вода#Отопление#ЧП#Ограничение#Екатеринбург#Инцидент#Проблемы с отоплением#Камилла Булгакова
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