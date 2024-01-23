Тагильчане на Вагонке останутся без горячей воды и отопления в домах и школах

В частности, без тепла и воды останутся магазины, пекарни, почта, библиотека, школа №95 и № 20, д/к № 143, № 112, №199 и № 204, детский сад № 122, детский клуб «Спартаковец». В результате более 15 тысяч жителей будут без отопления.