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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Мужчина напал с ломом на прохожую их-за пива под Нижним Тагилом

Три бутылки пива послужили причиной агрессии мужчины под Нижним Тагилом

23 января 2024, 11:30
Фото: 1MI

Мужчина напал с ломом на прохожую их-за пива под Нижним Тагилом

Житель села под Нижним Тагилом напал на женщину из-за пакета с пивом. Его осудили на три года и девять месяцев тюрьмы.

В пакете у женщины находились три бутылки пива. Она несла их из магазина, как вдруг встретила прохожего, который потребовал отдать ему пакет. Это произошло в октябре прошлого года.

Женщина сказала, что не отдаст покупки, и тогда нападавший схватил во дворе своего дома металлический лом и ударил ее по голове. Женщина убежала. После этого мужчину задержали и завели на него уголовное дело за разбой.

Так как это преступление оказалось повторным в биографии мужчины, ему назначили 3,9 лет тюрьмы.

Ранее молодого человека в Краснотурьинске жестоко убили во время конфликта.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Криминал#Разбой#Тюрьма#Конфликт#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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