Три бутылки пива послужили причиной агрессии мужчины под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В пакете у женщины находились три бутылки пива. Она несла их из магазина, как вдруг встретила прохожего, который потребовал отдать ему пакет. Это произошло в октябре прошлого года.
Женщина сказала, что не отдаст покупки, и тогда нападавший схватил во дворе своего дома металлический лом и ударил ее по голове. Женщина убежала. После этого мужчину задержали и завели на него уголовное дело за разбой.
Так как это преступление оказалось повторным в биографии мужчины, ему назначили 3,9 лет тюрьмы.
Ранее молодого человека в Краснотурьинске жестоко убили во время конфликта.