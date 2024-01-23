Трое в больнице, одна погибла: волк набросился на жителей Курганской области

Прошлый случай, когда волк загрыз человека, произошел в 2022 году в Дагестане. Там дикий зверь утащил в лес 8-летнего ребенка. Тогда мальчик гулял с двумя друзьями. Они были на окраине города и без присмотра взрослых. Ребенок скончался.