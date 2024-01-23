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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Волк загрыз женщину в Курганской области

Трое в больнице, одна погибла: волк набросился на жителей Курганской области

23 января 2024, 07:33
Фото: 1MI

Волк загрыз женщину в Курганской области

В Курганской области на территории курорта «Озеро Медвежье» волк загрыз женщину. Еще троих людей госпитализировали в больницу.

Известно, что дикий зверь пришел на территорию поселка со стороны леса, пишет «Урал Мэш». Добравшись до курорта, он сразу же напал на четверых людей.

Одна женщина скончалась. Сейчас на месте работают охотники.

Прошлый случай, когда волк загрыз человека, произошел в 2022 году в Дагестане. Там дикий зверь утащил в лес 8-летнего ребенка. Тогда мальчик гулял с двумя друзьями. Они были на окраине города и без присмотра взрослых. Ребенок скончался.

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#Происшествия#Ребенок#Лес#Дагестан#Госпитализация#Дикий зверь#Курганская область#Жертва#18+#Екатеринбург#Волк#Охотники#Дарья Сорокина
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