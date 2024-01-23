Трое в больнице, одна погибла: волк набросился на жителей Курганской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Известно, что дикий зверь пришел на территорию поселка со стороны леса, пишет «Урал Мэш». Добравшись до курорта, он сразу же напал на четверых людей.
Одна женщина скончалась. Сейчас на месте работают охотники.
Прошлый случай, когда волк загрыз человека, произошел в 2022 году в Дагестане. Там дикий зверь утащил в лес 8-летнего ребенка. Тогда мальчик гулял с двумя друзьями. Они были на окраине города и без присмотра взрослых. Ребенок скончался.