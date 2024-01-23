Уральцу, которого покалечил рецидивист с ножом, отказали в возбуждении дела

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Осенью прошлого года девушка пострадавшего парня стала свидетелем происшествия. Тогда без повода прохожий напал на молодого человека и нанес несколько ран.
Полицейские нашли нападавшего, им оказался бывший преступник, который вышел из мест заключения пару лет назад. Однако правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на отсутствия состава. Более того, в постановлении поясняется, что судмедэкспертиза была проведена поздно.
Вместе с тем врачи обнаружили у парня переломы и раны. Тем не менее пострадавший пока не планирует обжаловать решение полиции.
Ранее сообщалось, что в Первоуральске ищут очевидцев убийства мужчины на остановке.