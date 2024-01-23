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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Полиция на Урале отказалась заводить уголовное дело после нападения на парня

Уральцу, которого покалечил рецидивист с ножом, отказали в возбуждении дела

23 января 2024, 12:54
Фото: 1MI

Полиция на Урале отказалась заводить уголовное дело после нападения на парня

После случившегося нападения на парня в Каменске-Уральском, полиция не стала возбуждать уголовное дело.

Осенью прошлого года девушка пострадавшего парня стала свидетелем происшествия. Тогда без повода прохожий напал на молодого человека и нанес несколько ран.

Полицейские нашли нападавшего, им оказался бывший преступник, который вышел из мест заключения пару лет назад. Однако правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на отсутствия состава. Более того, в постановлении поясняется, что судмедэкспертиза была проведена поздно.

Вместе с тем врачи обнаружили у парня переломы и раны. Тем не менее пострадавший пока не планирует обжаловать решение полиции.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске ищут очевидцев убийства мужчины на остановке.

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#Происшествия#Проверка#Избиение#Полиция#Уголовное дело#Криминал#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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