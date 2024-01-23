Уральцу, которого покалечил рецидивист с ножом, отказали в возбуждении дела

Полицейские нашли нападавшего, им оказался бывший преступник, который вышел из мест заключения пару лет назад. Однако правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на отсутствия состава. Более того, в постановлении поясняется, что судмедэкспертиза была проведена поздно.