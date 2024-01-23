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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В Нижнем Тагиле «зеленая волна» появится еще на одной автодороге

«Утром люди на каждом красном стоят»: на Вагонке в Тагиле сделают «зеленую волну»

23 января 2024, 06:34

В Нижнем Тагиле «зеленая волна» появится еще на одной автодороге

В Нижнем Тагиле в 2024 году на проспекте Вагоностроителей появится еще один фрагмент координированного управления светофорами, т. е. «зеленая волна». Средства на это выделили в мэрии Нижнего Тагила.

На заседании думы 22 января депутаты подняли вопрос о скорости движения и наличии «зеленой волны» на проспекте Вагоностроителей в Дзержинском районе Нижнего Тагила. По мнению вице-спикера Алексея Балыбердина, по Вагоностроителей невозможно ездить из-за постоянного срабатывания «красного» и наличия трехфазных светофоров.

На Ленинградском много светофоров, но за счет «зеленой волны» все довольны. Но Вагоностроителей — это просто беда какая-то. Утром люди на работу едут, если не попал, то на каждым светофоре стоят, еще эти трехфазные светофоры через каждый перекресток, — спросил представителя ГИБДД депутат Алексей Балыбердин.

Раньше улица Вагоностроителей была очень аварийной, пояснил думцам начальник ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» Александр Зверев. После разделения светофоров показатели аварийности снизились, поскольку теперь скорость движения там ограничивается.

Если ехать с нормальной скоростью, то можно проехать нормально, если увеличивать — можно стоять на каждом красном сигнале светофора. Не надо торопиться, Алексей Владимирович, — сказал Александр Зверев.
Слева — Александр Зверев, справа — Олег СалабаевСлева — Александр Зверев, справа — Олег Салабаев
Слева — Александр Зверев, справа — Олег Салабаев
Фото: tagilcity.ru

Как оказалось, в планах Центра организации дорожного движения Нижнего Тагила уже есть установка дополнительного оборудования для формирования «зеленой волны» в Дзержинском районе.

Оборудование, о котором вы говорите — для «зеленой волны», — требует выделения дополнительных средств. В прошлом году руководство города приняло решение и нам выделили некоторое количество бюджетных средств, которые позволяют установить, в том числе, и на проспекте Вагоностроителей дополнительное оборудование. С помощью которого мы включим улицу в автоматизированную систему. После этого постараемся сработать и сделать координированное управление светофорами. В течение этого года ситуация изменится, — отметил Вячеслав Масальский.
Как и где поймать «зеленую волну» в Нижнем Тагиле?
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