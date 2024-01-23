«Утром люди на каждом красном стоят»: на Вагонке в Тагиле сделают «зеленую волну»

В Нижнем Тагиле «зеленая волна» появится еще на одной автодороге

В Нижнем Тагиле в 2024 году на проспекте Вагоностроителей появится еще один фрагмент координированного управления светофорами, т. е. «зеленая волна». Средства на это выделили в мэрии Нижнего Тагила.