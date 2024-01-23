«Утром люди на каждом красном стоят»: на Вагонке в Тагиле сделают «зеленую волну»

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
На заседании думы 22 января депутаты подняли вопрос о скорости движения и наличии «зеленой волны» на проспекте Вагоностроителей в Дзержинском районе Нижнего Тагила. По мнению вице-спикера Алексея Балыбердина, по Вагоностроителей невозможно ездить из-за постоянного срабатывания «красного» и наличия трехфазных светофоров.
На Ленинградском много светофоров, но за счет «зеленой волны» все довольны. Но Вагоностроителей — это просто беда какая-то. Утром люди на работу едут, если не попал, то на каждым светофоре стоят, еще эти трехфазные светофоры через каждый перекресток, — спросил представителя ГИБДД депутат Алексей Балыбердин.
Раньше улица Вагоностроителей была очень аварийной, пояснил думцам начальник ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» Александр Зверев. После разделения светофоров показатели аварийности снизились, поскольку теперь скорость движения там ограничивается.
Если ехать с нормальной скоростью, то можно проехать нормально, если увеличивать — можно стоять на каждом красном сигнале светофора. Не надо торопиться, Алексей Владимирович, — сказал Александр Зверев.
Как оказалось, в планах Центра организации дорожного движения Нижнего Тагила уже есть установка дополнительного оборудования для формирования «зеленой волны» в Дзержинском районе.
Оборудование, о котором вы говорите — для «зеленой волны», — требует выделения дополнительных средств. В прошлом году руководство города приняло решение и нам выделили некоторое количество бюджетных средств, которые позволяют установить, в том числе, и на проспекте Вагоностроителей дополнительное оборудование. С помощью которого мы включим улицу в автоматизированную систему. После этого постараемся сработать и сделать координированное управление светофорами. В течение этого года ситуация изменится, — отметил Вячеслав Масальский.