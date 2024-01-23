В аэропорту Кольцово образовалась огромная очередь на несколько десятков метров

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По словам одного из очевидцев, в аэропорту был открыт только один вход, из-за очереди люди не успевают на свои авиарейсы. Также здесь, предположительно, проходят мероприятия, которые обеспечивают безопасность пассажиров, пишет Е1.
Вскоре в аэропорту открылся еще один вход, в связи с этим очередь стала меньше. Известно, что людям пришлось стоять из-за того, что в Кольцово прибыло большое количество пассажиров. Сейчас оба входа свободны, затруднений нет, рассказали в пресс-службе Кольцово.
Напомним, 12 января 2024 года в аэропорту Кольцово 40 человек стояли в очереди. Некоторым пришлось стоять на улице, так как все в здании не помещались.