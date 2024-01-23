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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Пассажиры выстроились в огромную очередь в аэропорту Кольцово

В аэропорту Кольцово образовалась огромная очередь на несколько десятков метров

23 января 2024, 11:15
Фото: Midjourney

Пассажиры выстроились в огромную очередь в аэропорту Кольцово

В аэропорту Кольцово пассажиры, желающие улететь из Екатеринбурга, образовали длинную очередь на десятки метров.

По словам одного из очевидцев, в аэропорту был открыт только один вход, из-за очереди люди не успевают на свои авиарейсы. Также здесь, предположительно, проходят мероприятия, которые обеспечивают безопасность пассажиров, пишет Е1.

Вскоре в аэропорту открылся еще один вход, в связи с этим очередь стала меньше. Известно, что людям пришлось стоять из-за того, что в Кольцово прибыло большое количество пассажиров. Сейчас оба входа свободны, затруднений нет, рассказали в пресс-службе Кольцово.

Напомним, 12 января 2024 года в аэропорту Кольцово 40 человек стояли в очереди. Некоторым пришлось стоять на улице, так как все в здании не помещались.

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