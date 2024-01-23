В аэропорту Кольцово образовалась огромная очередь на несколько десятков метров

Вскоре в аэропорту открылся еще один вход, в связи с этим очередь стала меньше. Известно, что людям пришлось стоять из-за того, что в Кольцово прибыло большое количество пассажиров. Сейчас оба входа свободны, затруднений нет, рассказали в пресс-службе Кольцово.