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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Екатеринбурженке насчитали 11 миллионов за проведение электричества к дому

В Екатеринбурге женщине предложили подключить свет к дому за стоимость нового здания

23 января 2024, 12:00
Фото: 1MI

Екатеринбурженке насчитали 11 миллионов за проведение электричества к дому

Екатеринбурженке предложили подключить свет за сумму в более чем 10 млн рублей.

Россиянка приобрела участок земли в поселке рядом с Екатеринбургом, чтобы построить дом.

Впоследствии женщина оставила заявку на подключение к электрическим сетям. Однако в ответ ей сообщили, что стоимость подключения составит более 11 млн рублей. Более того, во время телефонного разговора специалисты подтвердили, что ошибки нет и услуги стоят именно столько, поскольку сети находятся довольно далеко от дома женщины, сообщает E1.

Затем оказалось, что другая компания готова сделать работу всего за 180 тысяч рублей. Что именно будет делать женщина в этой ситуации не сообщается.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области смогут тратить маткапитал на подключение к сетям.

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#Общество#Электричество#ЧП#Подключение#Свет#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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