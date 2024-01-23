В Екатеринбурге женщине предложили подключить свет к дому за стоимость нового здания

Впоследствии женщина оставила заявку на подключение к электрическим сетям. Однако в ответ ей сообщили, что стоимость подключения составит более 11 млн рублей. Более того, во время телефонного разговора специалисты подтвердили, что ошибки нет и услуги стоят именно столько, поскольку сети находятся довольно далеко от дома женщины, сообщает E1.