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В кухне и санузле в общежитии УрФУ в Екатеринбурге вспыхнул пожар

В общежитии УрФУ в Екатеринбурге неизвестные устроили поджог

23 января 2024, 11:52
Фото: 1MI

В кухне и санузле в общежитии УрФУ в Екатеринбурге вспыхнул пожар

В Екатеринбурге кто-то устроил пожар в общежитии УрФУ. ЧП случилось ночью 21 января 2024 года.

Студенты, учуяв запах гари, выбежали из своих комнат. Как выяснилось, кто-то разжег огонь в туалетах на втором этаже, а также в мусорных корзинах в кухне. По предположению студентов, это могли сделать иностранцы, пишет Е1.

Как рассказала одна из девушек, которая проживает в общежитии, у ребят ранее неоднократно случались конфликты с иностранными студентами из-за того, что они постоянно устраивают беспорядок.

Другие жильцы решили поднять вопрос об их отчислении, однако комендант не реагировала на жалобы. По факту случившегося сейчас ведется проверка, рассказали в пресс-службе университета. При этом в областном МЧС сообщили, что сообщений о пожаре в общежитии не было.

Напомним, 19 января 2024 года в Нижнем Тагиле разгорелся пожар в жилой квартире. Из-за этого был эвакуирован весь подъезд.

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