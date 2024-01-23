В общежитии УрФУ в Екатеринбурге неизвестные устроили поджог

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Студенты, учуяв запах гари, выбежали из своих комнат. Как выяснилось, кто-то разжег огонь в туалетах на втором этаже, а также в мусорных корзинах в кухне. По предположению студентов, это могли сделать иностранцы, пишет Е1.
Как рассказала одна из девушек, которая проживает в общежитии, у ребят ранее неоднократно случались конфликты с иностранными студентами из-за того, что они постоянно устраивают беспорядок.
Другие жильцы решили поднять вопрос об их отчислении, однако комендант не реагировала на жалобы. По факту случившегося сейчас ведется проверка, рассказали в пресс-службе университета. При этом в областном МЧС сообщили, что сообщений о пожаре в общежитии не было.
Напомним, 19 января 2024 года в Нижнем Тагиле разгорелся пожар в жилой квартире. Из-за этого был эвакуирован весь подъезд.