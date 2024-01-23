В общежитии УрФУ в Екатеринбурге неизвестные устроили поджог

Другие жильцы решили поднять вопрос об их отчислении, однако комендант не реагировала на жалобы. По факту случившегося сейчас ведется проверка, рассказали в пресс-службе университета. При этом в областном МЧС сообщили, что сообщений о пожаре в общежитии не было.