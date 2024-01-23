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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Первоуральске на остановке убили мужчину

В Первоуральске ищут очевидцев убийства мужчины на остановке

23 января 2024, 12:04
Фото: 1MI

В Первоуральске на остановке убили мужчину

В Первоуральске на остановке убили 45-летнего мужчину. Сейчас следователи разыскивают очевидцев этого преступления.

Убийство произошло 19 января примерно в 7 часов утра на остановке по проспекту Космонавтов. В связи с этим правоохранители просят всех тех, кто в тот день в период с 6 до 8 часов утра передвигались по проспекту Космонавтов, откликнуться.

В СК просят всех тех, кто что-то видел об этом ЧП, рассказать обо всем в полицию. Также следствию важно найти записи с видеорегистраторов.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что розыском занимаются сыщики уголовного розыска территориального ОВД. Всем очевидцам обещают анонимность.

Ранее житель Екатеринбурга ударил мужчину ножом в горло и убежал.

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