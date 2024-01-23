В Первоуральске ищут очевидцев убийства мужчины на остановке

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Убийство произошло 19 января примерно в 7 часов утра на остановке по проспекту Космонавтов. В связи с этим правоохранители просят всех тех, кто в тот день в период с 6 до 8 часов утра передвигались по проспекту Космонавтов, откликнуться.
В СК просят всех тех, кто что-то видел об этом ЧП, рассказать обо всем в полицию. Также следствию важно найти записи с видеорегистраторов.
Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что розыском занимаются сыщики уголовного розыска территориального ОВД. Всем очевидцам обещают анонимность.
Ранее житель Екатеринбурга ударил мужчину ножом в горло и убежал.