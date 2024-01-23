В России для МСП учредили единую онлайн-базу льготного государственного имущества

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:32
Ранее данные о свободном имуществе предприниматели могли узнать, только обратившись в отделение МФЦ или заказав соответствующую выписку на «Госуслугах». За создание такого перечня имущества отвечает Корпорация МСП, сообщает ТАСС.
На сегодня в базу включено уже порядка 48 тысяч свободных объектов, и она регулярно расширяется благодаря данным, поступающим из 85 российских регионов и 7,5 тысячи муниципальных образований. Используя такой сервис цифровой платформы МСП.РФ, владельцы малого и среднего бизнеса получают возможность оперативно отыскать подходящее офисное помещение, площадку для развития производства или земельный участок. Кроме того, в базу включили и особый раздел с площадями, предназначенными для обустройства гостиниц. На данный момент в этом перечне уже не менее 300 позиций.
«Всего за две недели работы сервиса уже более 7 тыс. раз им воспользовались предприниматели. Это говорит о потребности бизнеса в льготном имуществе для развития своего дела. Очень важно, что сервис делает прозрачной и открытой работу по реализации государственного и муниципального имущества. На цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые могут предоставляться малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам, плюс предприниматели имеют возможность подписаться на уведомления о новых объектах, подходящих под их запросы», — рассказал об удачном старте нового сервиса возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич.
При работе над новым сервисом «Имущество для бизнеса» особое внимание было уделено простоте и удобству его использования. Теперь при поиске объекта под свои нужды владельцу бизнеса не придется дополнительно выяснять, на какой электронной площадке будут проводиться конкурсные процедуры и как найти владельца. Все предложения имеют ссылки на страницы торгов и контакты для обращения к правообладателю. Для поиска наиболее оптимального имущества рекомендуется авторизоваться на МСП.РФ посредством «Госуслуг» и ввести параметры, на основе которых система предложит подходящие варианты.
Использовать для собственных целей новый сервис смогут представители малого и среднего бизнеса, самозанятые граждане и физлица. Однако стоит учитывать, что в каталог включено и имущество, доступное на торгах лишь бизнесменам, внесенным в реестр субъектов МСП, и самозанятым, а крупный бизнес из таких торгов исключен. Такие объекты обозначены в каталоге особыми значками.
Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства создана по инициативе Корпорации МСП и Министерства экономического развития России. Платформа позволяет повысить доступность услуг и мер господдержки для владельцев собственных компаний. Учреждение и развитие цифровой платформы стало возможным благодаря запуску национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» по инициативе российского президента. Куратором проекта выступает первый зампред Правительства России Андрей Белоусов.