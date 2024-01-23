В Свердловской области отремонтируют один из старейших детских лагерей Урала

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Лагерь создан почти 100 лет назад и ему необходим ремонт. Предполагается, что ремонт будет идти почти два года. По этой причине в этом году дети отправятся на отдых в иные заведения.
Подготовлены все необходимые документы, сообщает мэрия Екатеринбурга. После завершения капитального ремонта планируется перевести лагерь на работу на весь год без перерывов.
Ранее сообщалось, что тысячи детей и подростков из Нижнего Тагила оздоровятся в зимние каникулы.