tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Под Екатеринбургом закрыли на ремонт детский лагерь, открытый в 1937 году

В Свердловской области отремонтируют один из старейших детских лагерей Урала

23 января 2024, 09:57
Фото: 1MI

Под Екатеринбургом закрыли на ремонт детский лагерь, открытый в 1937 году

Детский лагерь под Екатеринбургом закрыт на ремонтные работы.

Лагерь создан почти 100 лет назад и ему необходим ремонт. Предполагается, что ремонт будет идти почти два года. По этой причине в этом году дети отправятся на отдых в иные заведения.

Подготовлены все необходимые документы, сообщает мэрия Екатеринбурга. После завершения капитального ремонта планируется перевести лагерь на работу на весь год без перерывов.

Ранее сообщалось, что тысячи детей и подростков из Нижнего Тагила оздоровятся в зимние каникулы.

Запись в лагеря на осенние каникулы началась в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочка из ЛНР умерла в поезде после отдыха в лагере под ТюменьюСломали нос и очки: в Реже ребенок получил компенсацию за полученную в лагере травму15-летняя вожатая скончалась в лагере в закрытом городе Свердловской области
#Дети#Строительство#Реконструкция#Ремонт#Детский лагерь#Летний лагерь#Лагерь#Загородный лагерь#Екатеринбург#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом
Вчера, 14:30
«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции
Вчера, 11:40
Семь погибших за год: в ГИБДД назвали самые аварийные трассы вблизи Нижнего Тагила
Сегодня, 06:50
«Утром люди на каждом красном стоят»: на Вагонке в Тагиле сделают «зеленую волну»
Сегодня, 06:34
Количество самозанятых в Свердловской области увеличилось на 44% в 2023 году
Сегодня, 04:43
Почти 1000 домов в Верхней Салде остались без газа из-за аварии
Сегодня, 05:13