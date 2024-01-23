Власти Екатеринбурга выделят мертвым права на 4 бесплатных «квадрата» земли

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Теперь уральцы смогут получить собственный участок на кладбище после смерти. В частности, документ рекомендует бесплатное предоставления 4 квадратных метров земли для каждого усопшего.
В этом случае родственники должны подать заявку в службу городских кладбищ, чтобы получить участок. Правда, эти требования касаются только новых захоронений. Для подхоронения в существующих могилах требуется выделять 2 квадратных метра, а для погребения урн 90 сантиметров.
Отмечается, что погребения могут проводиться в любые дни, за исключением воскресенья. Также документом предусмотрена организация мусорных площадок и общественных туалетов на екатеринбургских кладбищах.
Ранее сообщалось, что бесхозные могилы и свободные участки на кладбищах внесут в базу в Нижнем Тагиле.