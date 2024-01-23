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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Екатеринбурге разработали правила размещения могил на кладбищах

Власти Екатеринбурга выделят мертвым права на 4 бесплатных «квадрата» земли

23 января 2024, 09:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге разработали правила размещения могил на кладбищах

Власти Екатеринбурга приняли постановление о введении новых правил по работе кладбищ.

Теперь уральцы смогут получить собственный участок на кладбище после смерти. В частности, документ рекомендует бесплатное предоставления 4 квадратных метров земли для каждого усопшего.

В этом случае родственники должны подать заявку в службу городских кладбищ, чтобы получить участок. Правда, эти требования касаются только новых захоронений. Для подхоронения в существующих могилах требуется выделять 2 квадратных метра, а для погребения урн 90 сантиметров.

Отмечается, что погребения могут проводиться в любые дни, за исключением воскресенья. Также документом предусмотрена организация мусорных площадок и общественных туалетов на екатеринбургских кладбищах.

Ранее сообщалось, что бесхозные могилы и свободные участки на кладбищах внесут в базу в Нижнем Тагиле.

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#Свердловская область#Труп#Кладбище#Могила#Похороны#Земля#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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