Власти Екатеринбурга выделят мертвым права на 4 бесплатных «квадрата» земли

В этом случае родственники должны подать заявку в службу городских кладбищ, чтобы получить участок. Правда, эти требования касаются только новых захоронений. Для подхоронения в существующих могилах требуется выделять 2 квадратных метра, а для погребения урн 90 сантиметров.