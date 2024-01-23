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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Подробностями землетрясения в Казахстане поделился житель Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга рассказал о последствиях землетрясения в Алма-Ате

23 января 2024, 12:20
Фото: 1MI

Подробностями землетрясения в Казахстане поделился житель Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга был в Алма-Ате, когда там произошло землетрясение. Природное явление произошло в ночь с 22 на 23 января.

Землетрясение оценили в 6,7 баллов. Эпицентр находился в 264 км на границе Кыргызстана и Китая. При этом «тряхнуло» и Алма-Ату.

Пострадали 44 человека. В больницы отвезли пятерых детей и еще троих взрослых. Находился в Казахстане во время ЧП и екатеринбуржец Андрей Л., пишет «КП-Екатеринбург».

Андрей живет на пятом этаже девятиэтажки. Мужчина рассказал, что землетрясение почувствовал в полночь. Из-за этого он проснулся, дом буквально трясся.

Трещал шкаф, хлопали дверцы, тряслась посуда. Люстра раскачивалась, — вспоминает Андрей.

Тогда мужчина оделся, взял кошку и пошел на улицу. Тогда же стали выходить и соседи. Они знали, что эвакуироваться прямо во время скачков нельзя, поэтому переждали их, а затем спустились.

Они выжидали сообщения от спасателей на детской площадке около дома. В это же время они смотрели в интернете, что происходит в других частях города. Так они узнали, что некоторым пришлось эвакуироваться на улицу прямо в нижнем белье. В эту ночь в городе было -10 градусов.

Местная сеть гипермаркетов впускала внутрь всех желающих, кто хотел погреться. Примерно через полчаса все стали расходиться по квартирам. После в интернете появились сообщения, что в 5 часов утра толчки могут повториться. Но спасатели это опровергли.

Ранее сообщалось, что жителей Кургана напугало ночное землетрясение.

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#Происшествия#Эвакуация#Казахстан#Пострадавшие#Землетрясение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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