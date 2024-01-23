Житель Екатеринбурга рассказал о последствиях землетрясения в Алма-Ате

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Землетрясение оценили в 6,7 баллов. Эпицентр находился в 264 км на границе Кыргызстана и Китая. При этом «тряхнуло» и Алма-Ату.
Пострадали 44 человека. В больницы отвезли пятерых детей и еще троих взрослых. Находился в Казахстане во время ЧП и екатеринбуржец Андрей Л., пишет «КП-Екатеринбург».
Андрей живет на пятом этаже девятиэтажки. Мужчина рассказал, что землетрясение почувствовал в полночь. Из-за этого он проснулся, дом буквально трясся.
Трещал шкаф, хлопали дверцы, тряслась посуда. Люстра раскачивалась, — вспоминает Андрей.
Тогда мужчина оделся, взял кошку и пошел на улицу. Тогда же стали выходить и соседи. Они знали, что эвакуироваться прямо во время скачков нельзя, поэтому переждали их, а затем спустились.
Они выжидали сообщения от спасателей на детской площадке около дома. В это же время они смотрели в интернете, что происходит в других частях города. Так они узнали, что некоторым пришлось эвакуироваться на улицу прямо в нижнем белье. В эту ночь в городе было -10 градусов.
Местная сеть гипермаркетов впускала внутрь всех желающих, кто хотел погреться. Примерно через полчаса все стали расходиться по квартирам. После в интернете появились сообщения, что в 5 часов утра толчки могут повториться. Но спасатели это опровергли.
Ранее сообщалось, что жителей Кургана напугало ночное землетрясение.