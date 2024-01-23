Житель Екатеринбурга рассказал о последствиях землетрясения в Алма-Ате

Они выжидали сообщения от спасателей на детской площадке около дома. В это же время они смотрели в интернете, что происходит в других частях города. Так они узнали, что некоторым пришлось эвакуироваться на улицу прямо в нижнем белье. В эту ночь в городе было -10 градусов.