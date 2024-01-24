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Published Сегодня, 03:30

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Updated Сегодня, 03:30

Количество ДТП увеличилось в Свердловской области в 2023 году

41 тысяча ДТП произошла в Свердловской области в 2023 году

24 января 2024, 03:30
Фото: 1MI

Количество ДТП увеличилось в Свердловской области в 2023 году

41022 дорожных аварий произошло в Свердловской области в течение 2023 года. Это больше на 0,6% в сравнении с 2022 годом.

Так, в регионе случилось 2799 дорожных происшествий с пострадавшими. 318 человек скончались, а 357 человек травмировались, рассказал глава свердловского ГИБДД Алексей Спиридонов во время пресс-конференции в ТАСС-Урал.

Наибольшее количество погибших было зафиксировано в авариях, которые произошли после выезда на встречку, а также с участием пешеходов. В первом случае скончалось 99 человек, а во втором — 88 человек. При этом пешеходы часто сами провоцировали ДТП.

Также в регионе 257 дорожных происшествий случились с участием нетрезвых водителей. 327 человек в них травмировались, а 69 человек скончались.

Напомним, 22 января 2024 года в Каменске-Уральском водитель сбил 98-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

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