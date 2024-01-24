Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
АО «Стройстэкинвест» подало в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление с требованием взыскать с завода модульных конструкций «Магнум» 145 млн рублей в качестве неосновательного обогащения.
Обе компании занимаются производством металлоконструкций. АО «Стройстэкинвест» было признано банкротом в 2022 году и сейчас в отношении компании ведется конкурсное производство. ЗМК «Магнум» таже числился в кредиторах у «Стройстэкинвеста».
Иск в суд на 144 млн рублей подало ООО «Экосистема-СМБ» к АО «Трубная компания-Екатеринбурга» за неисполнение договора по поставке продукции.
«Трубная компания-Екатеринбурга» в 2016–2019 годах являлось поставщиком металлопроката у нескольких крупных производителей тяжелой промышленности — АО «Уралтрансмаш», АО НПК «Уралвагонзавод», АО «Омсктрансмаш», АО «Уралкриомаш» и других.
Налоговая инспекция через суд пытается обанкротить МУП «ЖКХ Ирбитского района» за задолженность по налогам и сборам в размере 109 млн рублей.
В 2022 году ФНС пыталась через суд привлечь к административной ответственности МУП «ЖКХ Ирбитского района» по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Годом ранее ведомство выставило МУПу два требования об уплате налогов на общую сумму 1,6 млн рублей. Так как задолженность не была оплачена, то налоговая инспекция усмотрела в этом признаки банкротства и требовала от директора предприятия подать заявление суд о признании несостоятельности. Однако Арбитражный суд иск налоговиков отклонил.
Арбитражный суд Свердловской области рассматривает иск на 107 млн рублей от ООО «Новомет» из Красноярска к ООО «Русмет». Ответчик требует данную сумму в качестве исполнения по договорам поставки.
Всего в суде рассматривается 15 подобных исков к ООО «Русмет» от различных компаний на общую сумму 613,7 млн рублей.
ООО «Салюс», производящее нефтегазовое оборудование, требует с ООО «РегионТрубопроводСтрой» 92 млн рублей за неисполнение договоров поставки.
В 2023 году ООО «РегионТрубопроводСтрой» попало в поле зрение прокуратуры из-за задолженности по зарплате перед сотрудниками. В ходе проверки представители ведомства установили, что предприятие не выплатило 81 работнику 3,9 млн рублей. После возбуждения административного дела и штрафа должностного лица задолженность по зарплате была полностью погашена.