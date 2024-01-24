Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь

В 2022 году ФНС пыталась через суд привлечь к административной ответственности МУП «ЖКХ Ирбитского района» по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Годом ранее ведомство выставило МУПу два требования об уплате налогов на общую сумму 1,6 млн рублей. Так как задолженность не была оплачена, то налоговая инспекция усмотрела в этом признаки банкротства и требовала от директора предприятия подать заявление суд о признании несостоятельности. Однако Арбитражный суд иск налоговиков отклонил.