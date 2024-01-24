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Глава СК поручил показать доклад после высадки жительницы Екатеринбурга в лесу

Бастрыкин потребовал отчитаться о ЧП с высадкой жительницы Екатеринбурга в лесу

24 января 2024, 09:15
Фото: 1MI

Глава СК поручил показать доклад после высадки жительницы Екатеринбурга в лесу

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил отчитаться о ходе расследования ЧП с жительницей Свердловской области.

Жительницу Екатеринбурга и других пассажиров по ошибке высадили в лесу Пермского края. Они шли пешком, а потом их довезли до нужной станции на другом поезде и такси.

В СК после этого организовали проверку, о ее результатах нужно будет предоставить отчет Александру Бастрыкину.

Ранее общественный резонанс получила другая история, связанная с поездом — когда проводница выбросила кота Твикса на мороз, решив, что это уличное животное. Хозяин питомца в это время спал. В результате кота несколько дней искали волонтеры и нашли мертвым. Правила перевозки животных после этого в РЖД решили изменить.

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#Происшествия#Свердловская область#Пассажиры#Такси#Поезд#Высадка#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Дарья Сорокина
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