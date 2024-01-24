Бастрыкин потребовал отчитаться о ЧП с высадкой жительницы Екатеринбурга в лесу

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Жительницу Екатеринбурга и других пассажиров по ошибке высадили в лесу Пермского края. Они шли пешком, а потом их довезли до нужной станции на другом поезде и такси.
В СК после этого организовали проверку, о ее результатах нужно будет предоставить отчет Александру Бастрыкину.
Ранее общественный резонанс получила другая история, связанная с поездом — когда проводница выбросила кота Твикса на мороз, решив, что это уличное животное. Хозяин питомца в это время спал. В результате кота несколько дней искали волонтеры и нашли мертвым. Правила перевозки животных после этого в РЖД решили изменить.