Бастрыкин потребовал отчитаться о ЧП с высадкой жительницы Екатеринбурга в лесу

Ранее общественный резонанс получила другая история, связанная с поездом — когда проводница выбросила кота Твикса на мороз, решив, что это уличное животное. Хозяин питомца в это время спал. В результате кота несколько дней искали волонтеры и нашли мертвым. Правила перевозки животных после этого в РЖД решили изменить.