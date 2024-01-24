Боксеры тагильских спортшкол «Уралец» и «Тагилстрой» привезли медали с первенства

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
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Updated Сегодня, 14:53
Первенство Свердловской области по боксу проходило среди юных спортсменов возрастной категории 15-16 лет. Состязания устроили в честь памяти В. П. Дубынина. Каменск-Уральский встречал молодых боксеров с 18 по 21 января 2024 года.
Представитель спортшколы «Тагилстрой» Трофим Макаров показал наилучший результат и взял золото. 1 место молодой человек заработал в весовой категории до 63 кг. Его наставником является Евгений Чупраков.
Трофим стал трехкратным победителем первенства Свердловской области. Ответственный спортсмен, хочет получить КМС по боксу. А кандидата в мастера спорта можно выполнить только на первенстве Уральского федерального округа, где первые номера выполняют норматив кандидата в мастера спорта. Это цель нашего спортсмена, — рассказал TagilCity.ru Евгений Чупраков, тренер Трофима.
Спортсмены из СШОР «Уралец» завоевали четыре награды. Матвей Глазырин стал серебряным призером в весовой категории до 80 кг. Мирон Минаков, Глеб Паньшин и Билол Мавлонов заняли третье место в категориях до 50 кг, до 60 кг и до 63 кг соответственно. Тренирует ребят Алексей Коробкин. Медалисты примут участие в первенстве УРФО, которое состоится весной этого года в Магнитогорске.