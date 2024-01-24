Боксеры тагильских спортшкол «Уралец» и «Тагилстрой» привезли медали с первенства

Спортсмены из СШОР «Уралец» завоевали четыре награды. Матвей Глазырин стал серебряным призером в весовой категории до 80 кг. Мирон Минаков, Глеб Паньшин и Билол Мавлонов заняли третье место в категориях до 50 кг, до 60 кг и до 63 кг соответственно. Тренирует ребят Алексей Коробкин. Медалисты примут участие в первенстве УРФО, которое состоится весной этого года в Магнитогорске.