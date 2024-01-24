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Updated Сегодня, 14:53

Архивное фото СШОР «Уралец»

Боксеры тагильских спортшкол «Уралец» и «Тагилстрой» привезли медали с первенства

24 января 2024, 14:10
Архивное фото СШОР «Уралец»

Боксеры из Нижнего Тагила привезли награды с первенства Свердловской области

В соревнованиях участвовали юные спортсмены со всей области. Среди них воспитанники двух спортшкол Нижнего Тагила — «Уралец» и «Тагилстрой». Трофим Макаров, Матвей Глазырин, Мирон Минаков, а также Глеб Паньшин и Билол Мавлонов взяли бронзу, серебро и золото, выступив среди юниоров.

Первенство Свердловской области по боксу проходило среди юных спортсменов возрастной категории 15-16 лет. Состязания устроили в честь памяти В. П. Дубынина. Каменск-Уральский встречал молодых боксеров с 18 по 21 января 2024 года.

Представитель спортшколы «Тагилстрой» Трофим Макаров показал наилучший результат и взял золото. 1 место молодой человек заработал в весовой категории до 63 кг. Его наставником является Евгений Чупраков.

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Трофим стал трехкратным победителем первенства Свердловской области. Ответственный спортсмен, хочет получить КМС по боксу. А кандидата в мастера спорта можно выполнить только на первенстве Уральского федерального округа, где первые номера выполняют норматив кандидата в мастера спорта. Это цель нашего спортсмена, — рассказал TagilCity.ru Евгений Чупраков, тренер Трофима.
Архивное фото СШ «Тагилстрой».Архивное фото СШ «Тагилстрой».
Архивное фото СШ «Тагилстрой».

Спортсмены из СШОР «Уралец» завоевали четыре награды. Матвей Глазырин стал серебряным призером в весовой категории до 80 кг. Мирон Минаков, Глеб Паньшин и Билол Мавлонов заняли третье место в категориях до 50 кг, до 60 кг и до 63 кг соответственно. Тренирует ребят Алексей Коробкин. Медалисты примут участие в первенстве УРФО, которое состоится весной этого года в Магнитогорске.

Архивное фото СШОР «Уралец»Архивное фото СШОР «Уралец»
Архивное фото СШОР «Уралец»
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