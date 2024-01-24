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Два миллиона рублей отдали пенсионеры из Нижнего Тагила незнакомцу

Более двух миллионов забрал у стариков из Нижнего Тагила челябинский курьер

24 января 2024, 07:30
Фото: МУ МВД РФ «Нижнетагильское»

Два миллиона рублей отдали пенсионеры из Нижнего Тагила незнакомцу

19-летний житель Челябинской области устроился работать «курьером» у мошенников. В общей сложности он забрал у пенсионеров из Нижнего Тагила два миллиона рублей.

Все это юноша проделал за декабрь. По данным МУ МВД РФ «Нижнетагильское», возбуждено уголовное дело. Все жертвы парня проживают в Дзержинском районе.

Всех этих пожилых граждан мошенники «поймали» по старой схеме — «ваш родственник попал в ДТП». Известно, что юноша — студент 4 курса одного из колледжей. Такую «работу» он нашел в мессенджере.

Фото: МУ МВД РФ «Нижнетагильское»

Сам же челябинец забирал себе 5% от полученной обманом от пенсионеров суммы. По словам студента, он хотел отказаться от этой работы, но юноше стали угрожать тем, что убьют его и его родных. Пойти в полицию он побоялся.

Позднее работодатель отправил его в «командировку» в Нижний Тагил, сказав, что здесь он заработает больше денег. Ему отправляли адреса, по которым он приходил и забирал деньги у стариков.

Первым в полицию пришел 88-летний дедушка. Ему аферисты сказали, что его сын попал в аварию. Мужчина насторожился, так как его сына уже нет в живых. Тем не менее, он предположил, что речь идет о внуке. Тогда он взял 360 тысяч, положил в пакет и передал курьеру.

Через 15 минут ему позвонили и потребовали еще 400 тысяч. Он отдал и эту сумму. Позднее с него потребовали еще 750 тысяч. Он исполнил и это поручение. Из дедушки пытались и дальше вытягивать деньги, но домой пришла его дочь, которая потребовала от отца обратиться в полицию.

Курьера вычислили благодаря уличным камерам. Парень был задержан в одном из хостелов, при нем были 150 тысяч рублей — остальное он перевел мошенникам. Эти деньги у юноши изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Студент успел обмануть еще четырех бабушек, которым 76, 78, 86 и 89 лет. Юноша признал свою вину.

Ранее сообщалось, что почти 950 случаев мошенничества произошло в Нижнем Тагиле и ГГО в 2023 году.

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