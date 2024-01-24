Более двух миллионов забрал у стариков из Нижнего Тагила челябинский курьер

Через 15 минут ему позвонили и потребовали еще 400 тысяч. Он отдал и эту сумму. Позднее с него потребовали еще 750 тысяч. Он исполнил и это поручение. Из дедушки пытались и дальше вытягивать деньги, но домой пришла его дочь, которая потребовала от отца обратиться в полицию.