Больше 30 машин закуплено для тушения лесных пожаров в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Обновление парка автомобилей осуществляется по нацпроекту «Экология». В общей сложности за четыре года уже куплены больше 300 единиц техники. С их помощью будет обеспечиваться безопасность лесов, сообщили в департаменте информполитики.
Ключи от новых машин были вручены Уральской авиабазе 24 января. По словам замгубернатора Алексея Шмыкова, прошлый год был оказался сложным. Чтобы можно было оперативнее решать проблемы с пожарами и предупреждать их, требовалось обновление автопарка.
Новую технику будут использовать в 12 лесничествах.
Министр экологии Свердловской области Денис Мамонтов отметил, что Уральской авиабазе уже предоставлены 8 лесопатрульных комплексов, пожарные автоцистерны, вездеходы, тягачи и другую технику.
Напомним, ранее волонтеры региона получили допвыплаты за тушение лесных пожаров.