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Updated Сегодня, 10:50

Свердловские власти закупили больше 30 машин для тушения лесных пожаров

Больше 30 машин закуплено для тушения лесных пожаров в Свердловской области

24 января 2024, 10:48
Фото: Департамент информационной политики

Свердловские власти закупили больше 30 машин для тушения лесных пожаров

Больше 30 новых автомобилей для тушения лесных пожаров прибыли в Свердловскую область. Общая стоимость техники составила 230 миллионов рублей.

Обновление парка автомобилей осуществляется по нацпроекту «Экология». В общей сложности за четыре года уже куплены больше 300 единиц техники. С их помощью будет обеспечиваться безопасность лесов, сообщили в департаменте информполитики.

Ключи от новых машин были вручены Уральской авиабазе 24 января. По словам замгубернатора Алексея Шмыкова, прошлый год был оказался сложным. Чтобы можно было оперативнее решать проблемы с пожарами и предупреждать их, требовалось обновление автопарка.

Новую технику будут использовать в 12 лесничествах.

Фото: Департамент информационной политики

Министр экологии Свердловской области Денис Мамонтов отметил, что Уральской авиабазе уже предоставлены 8 лесопатрульных комплексов, пожарные автоцистерны, вездеходы, тягачи и другую технику.

Напомним, ранее волонтеры региона получили допвыплаты за тушение лесных пожаров.

#Касается каждого#Экология#Пожар#Свердловская область#Техника#Тушение#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Автомобили
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