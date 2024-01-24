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Школьники в третий раз разгромили магазин в Екатеринбурге

«Были в масках и с молотками»: подростки третий раз ограбили магазин в Екатеринбурге

24 января 2024, 08:56
Фото: 1MI

Школьники в третий раз разгромили магазин в Екатеринбурге

Подростки из Екатеринбурга в третий раз ограбили один и тот же магазин. Он находится на Уралмаше.

Всем хулиганам от 13 лет. Они были в масках. На магазин они напали с молотками. Мальчики разбили стекло, затем вынесли микроволновку и орешки, сообщает «Урал Мэш».

Ущерб оценен владельцами торговой точки в 200 тысяч рублей. Заявление в полицию написано.

Раньше мальчики нападали на этот же магазин в августе 2023 года. Тогда они забрались внутрь через окно, украли готовую еду, сломали кассу и взяли три тысячи рублей. Тогда сумма ущерба оценивалась в 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что двое тагильчан ограбили квартиру женщины, пока та была задержана.

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