«Были в масках и с молотками»: подростки третий раз ограбили магазин в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Всем хулиганам от 13 лет. Они были в масках. На магазин они напали с молотками. Мальчики разбили стекло, затем вынесли микроволновку и орешки, сообщает «Урал Мэш».
Ущерб оценен владельцами торговой точки в 200 тысяч рублей. Заявление в полицию написано.
Раньше мальчики нападали на этот же магазин в августе 2023 года. Тогда они забрались внутрь через окно, украли готовую еду, сломали кассу и взяли три тысячи рублей. Тогда сумма ущерба оценивалась в 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что двое тагильчан ограбили квартиру женщины, пока та была задержана.