Директору института УрФУ продлили арест по статье за мошенничество

Ранее сообщалось, что более двух миллионов забрал у пенсионеров из Нижнего Тагила челябинский курьер. Все это он проделал в декабре 2023 года. Он обманул четыре бабушки и одного дедушку. Все они думали, что их родственники попали в ДТП. От студента требовалось прийти к старикам домой, забрать деньги и перевести их «руководству».