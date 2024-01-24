Директору института УрФУ продлили арест по статье за мошенничество

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Мужчина будет находиться в СИЗО, рассказали в Свердловском областном суде. Там он пробудет до 15 апреля.
Под стражу его взяли летом прошлого года. Его подозревают в хищении областной субсидии на поддержку спортивного объединения по регби.
Перед задержанием на спортобъектах прошли обыски. После этого министр лишил свердловчанина званий.
Ранее сообщалось, что более двух миллионов забрал у пенсионеров из Нижнего Тагила челябинский курьер. Все это он проделал в декабре 2023 года. Он обманул четыре бабушки и одного дедушку. Все они думали, что их родственники попали в ДТП. От студента требовалось прийти к старикам домой, забрать деньги и перевести их «руководству».