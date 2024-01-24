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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:19

Директору института УрФУ продлили арест по статье за мошенничество

Директору института УрФУ продлили арест по статье за мошенничество

24 января 2024, 13:17
Фото: Midjourney
Директору института Уральского федерального университета Евгению Шурманову продлили арест. Его обвиняют в мошенничестве.

Мужчина будет находиться в СИЗО, рассказали в Свердловском областном суде. Там он пробудет до 15 апреля.

Под стражу его взяли летом прошлого года. Его подозревают в хищении областной субсидии на поддержку спортивного объединения по регби.

Перед задержанием на спортобъектах прошли обыски. После этого министр лишил свердловчанина званий.

Ранее сообщалось, что более двух миллионов забрал у пенсионеров из Нижнего Тагила челябинский курьер. Все это он проделал в декабре 2023 года. Он обманул четыре бабушки и одного дедушку. Все они думали, что их родственники попали в ДТП. От студента требовалось прийти к старикам домой, забрать деньги и перевести их «руководству».

Почти 950 случаев мошенничества произошло в Нижнем Тагиле и ГГО в 2023 году
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