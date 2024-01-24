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Дочь свердловского экс-прокурора переехала в Швейцарию и шутит про санкции

Дочь экс-прокурора Охлопкова шутит про санкции из Швейцарии

24 января 2024, 08:58
Фото: 1MI

Дочь свердловского экс-прокурора переехала в Швейцарию и шутит про санкции

Дочь экс-прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова Арина переехала в Швейцарию вместе со своим супругом. На ее странице в запрещенной соцсети выходят посты и в одном из них девушка пошутила про санкции.

На ее странице вышел фрагмент интервью востоковеда Андрея Ланькова, где рассказывается о побегах из КНДР. Он рассказал, что людям приходится пробираться через болота и джунгли, где водятся крокодилы и другие хищники.

Когда ищешь способы увидеться с близкими в новых реалиях, — написала Охлопкова в описании к видео.

Она отметила, что ее родные тоже переехали через границу, чему она очень рада.

При этом, один из знакомых Охлопкова поведал Ура.ру, что сам бывший прокурор был у дочери в Швейцарии, но о переезде не думает.

Напомним, в середине декабря 2023 года стало известно, что УВЗ в Нижнем Тагиле и его гендиректор попали под санкции США.

#Общество#Свердловская область#Санкции#Прокурор#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Уехавшие
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