Дочь экс-прокурора Охлопкова шутит про санкции из Швейцарии

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
На ее странице вышел фрагмент интервью востоковеда Андрея Ланькова, где рассказывается о побегах из КНДР. Он рассказал, что людям приходится пробираться через болота и джунгли, где водятся крокодилы и другие хищники.
Когда ищешь способы увидеться с близкими в новых реалиях, — написала Охлопкова в описании к видео.
Она отметила, что ее родные тоже переехали через границу, чему она очень рада.
При этом, один из знакомых Охлопкова поведал Ура.ру, что сам бывший прокурор был у дочери в Швейцарии, но о переезде не думает.
Напомним, в середине декабря 2023 года стало известно, что УВЗ в Нижнем Тагиле и его гендиректор попали под санкции США.