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Published Сегодня, 13:37

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Updated Сегодня, 13:39

Жители Нижнего Тагила пожаловались на курение водителя прямо в салоне автобуса

«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки

24 января 2024, 13:37
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила пожаловались на курение водителя прямо в салоне автобуса

В Нижнем Тагиле жители Вагонки пожаловались на курящего водителя в салоне автобуса №55, курсирующего от железнодорожного вокзала до проспекта Ленинградский.

Тагильчанка рассказала редакции, что водитель был замечен за курением в салоне не один раз.

Он курит в автобусе, не выходя из него. Когда он с конечной подъезжает на остановку, в салоне стоит дым столбом, и пассажирам приходится открывать окна в любую погоду, — рассказала жительница Дзержинского района Евгения.
Фото: tagilcity.ru

Статья 6 закона «Об ограничении курения табака» запрещает среди прочего и курение в салоне автобусов. Редакция TagilCity.ru обратилась в компанию-перевозчик по поводу жалоб на курящих водителей. По словам представителя предприятия, такие жалобы к ним не поступают, но для водителей-нарушителей есть мера наказания.

К нам по этому поводу никто не обращался. В таких случаях водителей наказываем финансово, — пояснили редакции на предприятии ООО «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)».

Представители технического надзора регулярно проверяют работу водителей на транспорте юридических лиц, перевозку пассажиров и деятельность автотранспортных предприятий. За прошлый год технадзор выявили более двух тысяч нарушений, а это почти по шесть нарушений ежедневно.

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