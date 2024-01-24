«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Тагильчанка рассказала редакции, что водитель был замечен за курением в салоне не один раз.
Он курит в автобусе, не выходя из него. Когда он с конечной подъезжает на остановку, в салоне стоит дым столбом, и пассажирам приходится открывать окна в любую погоду, — рассказала жительница Дзержинского района Евгения.
Статья 6 закона «Об ограничении курения табака» запрещает среди прочего и курение в салоне автобусов. Редакция TagilCity.ru обратилась в компанию-перевозчик по поводу жалоб на курящих водителей. По словам представителя предприятия, такие жалобы к ним не поступают, но для водителей-нарушителей есть мера наказания.
К нам по этому поводу никто не обращался. В таких случаях водителей наказываем финансово, — пояснили редакции на предприятии ООО «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)».
Представители технического надзора регулярно проверяют работу водителей на транспорте юридических лиц, перевозку пассажиров и деятельность автотранспортных предприятий. За прошлый год технадзор выявили более двух тысяч нарушений, а это почти по шесть нарушений ежедневно.