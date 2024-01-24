«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки

Статья 6 закона «Об ограничении курения табака» запрещает среди прочего и курение в салоне автобусов. Редакция TagilCity.ru обратилась в компанию-перевозчик по поводу жалоб на курящих водителей. По словам представителя предприятия, такие жалобы к ним не поступают, но для водителей-нарушителей есть мера наказания.