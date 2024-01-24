Эксперт по питанию Раева: Слушайте специалистов, а не фитоняшек

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Она предупредила, что малоподвижный образ жизни, стрессы и различные диетические марафоны могут привести к ожирению, пишут «Известия».
Эксперт подчеркнула, что любая диета должна быть сбалансированной и обеспечивать организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Она также отметила, что важно слушать специалистов в данной области, а не полагаться на советы блогеров. Раева также подчеркнула, что хотя занятия спортом полезны, после физических нагрузок не следует позволять себе употреблять фастфуд.