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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Эксперт по питанию Раева: Слушайте специалистов, а не фитоняшек

24 января 2024, 14:19
По словам Надежды Раевой, начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области, рост числа случаев ожирения связан с неправильным питанием и всеобщим увлечением советами фитоняшек.

Она предупредила, что малоподвижный образ жизни, стрессы и различные диетические марафоны могут привести к ожирению, пишут «Известия».

Эксперт подчеркнула, что любая диета должна быть сбалансированной и обеспечивать организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Она также отметила, что важно слушать специалистов в данной области, а не полагаться на советы блогеров. Раева также подчеркнула, что хотя занятия спортом полезны, после физических нагрузок не следует позволять себе употреблять фастфуд.

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