Глава Якутии Николаев призвал не реагировать на призывы выйти на незаконный митинг

Напомним, что конфликт между подозреваемым 18-летним парнем и 23-летним якутянином произошел 21 января в ночном клубе. На следующий день инцидент перерос в серьезное столкновение по адресу проживания таджикского парня. В результате одного из таких столкновений погиб 26-летний местный житель, который также пришел на разборки с молодым человеком.