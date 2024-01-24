Глава Якутии Николаев призвал не реагировать на призывы выйти на незаконный митинг

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
По словам главы республики, несогласованные митинги и проявления насилия служат интересам настоящих врагов России, которые стремятся разрушить страну изнутри, пишет ИА RuNews24.ru.
Николаев также выразил свои соболезнования родным погибшего молодого человека и заверил, что виновный будет наказан согласно закону. Он лично контролирует ход расследования.
Глава региона также дал указание усилить общественную безопасность в связи с активными призывами к беспорядкам. Подобные меры были приняты и в отношении мигрантов.
Стоит отметить, что убийца происходит из таджикской семьи и имеет российский паспорт, подчеркнул Николаев. Он также заявил, что будет изучен вопрос о том, каким образом этот молодой человек получил гражданство.
Напомним, что конфликт между подозреваемым 18-летним парнем и 23-летним якутянином произошел 21 января в ночном клубе. На следующий день инцидент перерос в серьезное столкновение по адресу проживания таджикского парня. В результате одного из таких столкновений погиб 26-летний местный житель, который также пришел на разборки с молодым человеком.
Вечером 23 января в сети начали распространяться призывы к участию в митинге против мигрантов.