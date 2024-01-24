Главком сухопутных войск Британии призывает население к мобилизации

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Сандерс полагает, что имеющихся вооруженных сил будет недостаточно. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на Daily Mail.
Во время Международной выставки бронетехники в Твикенхэме начальник Генштаба также будет обращаться к министрам со словами о необходимости «мобилизовать нацию» в случае развития российско-украинского конфликта. Сандерс считает, что нужно повлиять на мышление населения, чтобы оно было готово защищать страну и противостоять иностранным угрозам.