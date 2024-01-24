Главком сухопутных войск Британии призывает население к мобилизации

Во время Международной выставки бронетехники в Твикенхэме начальник Генштаба также будет обращаться к министрам со словами о необходимости «мобилизовать нацию» в случае развития российско-украинского конфликта. Сандерс считает, что нужно повлиять на мышление населения, чтобы оно было готово защищать страну и противостоять иностранным угрозам.