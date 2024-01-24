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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Главком сухопутных войск Британии призывает население к мобилизации

24 января 2024, 16:56
Генерал Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании, планирует обратиться к жителям страны с предупреждением о возможной войне с Россией. Он считает, что, в случае конфликта, британцев неминуемо призовут на фронт.

Сандерс полагает, что имеющихся вооруженных сил будет недостаточно. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Во время Международной выставки бронетехники в Твикенхэме начальник Генштаба также будет обращаться к министрам со словами о необходимости «мобилизовать нацию» в случае развития российско-украинского конфликта. Сандерс считает, что нужно повлиять на мышление населения, чтобы оно было готово защищать страну и противостоять иностранным угрозам.

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