Картины пермской гарелеи привезли в музей ИЗО в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
По словам директора музея в Екатеринбурге Никиты Корытина, это не будет выставкой, а станет интервенцией в постоянную экспозицию. Он отметил, что под новые картины были освобождены 30-35% поверхностей.
20 работ мастеров были включены в западноевропейскую экспозицию XV–XIX веков. В к русскому искусству XVIII — начала XX веков отнесли 30 работ.
Главный хранитель пермской галереи Ирина Николаева отметила, что фонд галереи насчитывает 50 тысяч произведений. Для Екатеринбурга выбрали наиболее сложные работы. Многие картины впервые покинули стены галереи.
Напомним, ранее художница из Нижнего Тагила приняла участие в съемках сериала про народную культуру России.