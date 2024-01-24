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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

Картины пермской галереи показывают на музее ИЗО Екатеринбурга

Картины пермской гарелеи привезли в музей ИЗО в Екатеринбурге

24 января 2024, 12:20
Фото: 1MI

Картины пермской галереи показывают на музее ИЗО Екатеринбурга

В музее ИЗО в Екатеринбурге будут показаны 50 картин художников разных стран с XV по XX века. Их предоставил фонд Пермской зудожественной галереи. Картины пробудут в Екатеринбурге год, пока не переедут в новое здание галереи в Перми.

По словам директора музея в Екатеринбурге Никиты Корытина, это не будет выставкой, а станет интервенцией в постоянную экспозицию. Он отметил, что под новые картины были освобождены 30-35% поверхностей.

20 работ мастеров были включены в западноевропейскую экспозицию XV–XIX веков. В к русскому искусству XVIII — начала XX веков отнесли 30 работ.

Главный хранитель пермской галереи Ирина Николаева отметила, что фонд галереи насчитывает 50 тысяч произведений. Для Екатеринбурга выбрали наиболее сложные работы. Многие картины впервые покинули стены галереи.

Напомним, ранее художница из Нижнего Тагила приняла участие в съемках сериала про народную культуру России.

#Свободное время#Культура#Выставка#Свердловская область#Музей#Картины#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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