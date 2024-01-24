Картины пермской гарелеи привезли в музей ИЗО в Екатеринбурге

Картины пермской галереи показывают на музее ИЗО Екатеринбурга

В музее ИЗО в Екатеринбурге будут показаны 50 картин художников разных стран с XV по XX века. Их предоставил фонд Пермской зудожественной галереи. Картины пробудут в Екатеринбурге год, пока не переедут в новое здание галереи в Перми.