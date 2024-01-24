tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Мать убитой в Первоуральске 5-месячной девочки недавно вернулась к сожителю

Мать убитой в Первоуральске 5-месячной девочки хотела уйти от сожителя. Но вернулась

24 января 2024, 08:20
Фото: Midjourney

Мать убитой в Первоуральске 5-месячной девочки недавно вернулась к сожителю

Жительница Первоуральска, 5-месячная дочь которой задохнулась под одеялом и грудой вещей, разбросанных в кроватке, уже пыталась уйти от своего сожителя. Однако недавно вернулась к нему обратно.

С женщиной работали специалисты соцзащиты, чтобы устроить ее в кризисный центр и помочь прекратить общение с сожителем. Выяснилось, что мама вернулась к мужчине после того, как специалисты на прошлой неделе связались с ней, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Первоуральска. Там добавили, что проверка в месте, где проживает сожитель, была назначена на 22 января.

Специалисты отмечают, что в кризисном центре женщина жила до родов. Потом она ушла жить к матери, но в соццентре ситуацию держали на контроле. Периодически женщина виделась с папой ребенка.

Напомним, 5-месячная девочка из Первоуральска погибла в детской кроватке. Папа накрыл ее одеялом, а по всей кроватке были разбросаны вещи. Мать в это время отсутствовала дома. То, что ребенок уже мертв, мать заметила только через 5-10 часов. Следственный комитет и полиция начали проверки по данному происшествию. Кроме того, под личный контроль дело взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Появились кадры из квартиры в Первоуральске, в которой задохнулась 5-месячная девочка
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности смерти 5-месячной девочки в ПервоуральскеПоявились кадры из квартиры в Первоуральске, в которой задохнулась 5-месячная девочка
#Первоуральск#Дети#Криминал#Люди#Отношения#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#5-месячная девочка задохнулась под одеялом
Подпишитесь
Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом
22 января, 14:30
Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатно онкоскрининг на Вагонке
Сегодня, 07:05
Более двух миллионов забрал у стариков из Нижнего Тагила челябинский курьер
Сегодня, 07:30
Названа причина высадки жительницы Екатеринбурга в лесу Пермского края
Сегодня, 08:03
Горки и фигуры русского алфавита начнут сносить на площади в Нижнем Тагиле 25 января
Вчера, 15:17
«Тагилхлеб» потерял контракт. Причиной стало стекло в хлебе
Сегодня, 03:58