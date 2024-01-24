Мать убитой в Первоуральске 5-месячной девочки хотела уйти от сожителя. Но вернулась

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
С женщиной работали специалисты соцзащиты, чтобы устроить ее в кризисный центр и помочь прекратить общение с сожителем. Выяснилось, что мама вернулась к мужчине после того, как специалисты на прошлой неделе связались с ней, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Первоуральска. Там добавили, что проверка в месте, где проживает сожитель, была назначена на 22 января.
Специалисты отмечают, что в кризисном центре женщина жила до родов. Потом она ушла жить к матери, но в соццентре ситуацию держали на контроле. Периодически женщина виделась с папой ребенка.
Напомним, 5-месячная девочка из Первоуральска погибла в детской кроватке. Папа накрыл ее одеялом, а по всей кроватке были разбросаны вещи. Мать в это время отсутствовала дома. То, что ребенок уже мертв, мать заметила только через 5-10 часов. Следственный комитет и полиция начали проверки по данному происшествию. Кроме того, под личный контроль дело взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.