Мать убитой в Первоуральске 5-месячной девочки хотела уйти от сожителя. Но вернулась

С женщиной работали специалисты соцзащиты, чтобы устроить ее в кризисный центр и помочь прекратить общение с сожителем. Выяснилось, что мама вернулась к мужчине после того, как специалисты на прошлой неделе связались с ней, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Первоуральска. Там добавили, что проверка в месте, где проживает сожитель, была назначена на 22 января.