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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Новорожденный ребенок скончался в Первоуральске

Месячный мальчик скончался в Первоуральске. Родители праздновали и забыли про сына

24 января 2024, 13:44
Фото: Midjourney

Новорожденный ребенок скончался в Первоуральске

Месячный мальчик в Первоуральске умер, когда родители отмечали его день рождения.

Отец с матерью устроили праздник в честь месяца со дня рождения мальчика и не занимались с ребенком. В итоге младенец умер, рассказали в ДГБ Первоуральска.

В этот же день домой к молодым родителям пришли педиатры. Известно, что мать при этом была в состоянии похмелья и не помнила, что произошло.

Напомним, в Первоуральске умерла пятимесячная девочка, которая оказалась завалена вещами в кроватке. Ее обнаружила мама спустя 5-10 часов после наступления смерти.

Как рассказала мать умершего ребенка, ее сожитель неоднократно избивал, но она не решалась от него уйти. Также на мужчину жаловались соседи. 24 января женщина написала заявление с просьбой привлечь его к административной ответственности.

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