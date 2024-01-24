Месячный мальчик скончался в Первоуральске. Родители праздновали и забыли про сына

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Отец с матерью устроили праздник в честь месяца со дня рождения мальчика и не занимались с ребенком. В итоге младенец умер, рассказали в ДГБ Первоуральска.
В этот же день домой к молодым родителям пришли педиатры. Известно, что мать при этом была в состоянии похмелья и не помнила, что произошло.
Напомним, в Первоуральске умерла пятимесячная девочка, которая оказалась завалена вещами в кроватке. Ее обнаружила мама спустя 5-10 часов после наступления смерти.
Как рассказала мать умершего ребенка, ее сожитель неоднократно избивал, но она не решалась от него уйти. Также на мужчину жаловались соседи. 24 января женщина написала заявление с просьбой привлечь его к административной ответственности.