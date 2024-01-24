Модульбанк предложил бизнесу услугу по маркировке новых групп товаров

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов рассказал, что в этом году банк обеспечит в Модулькассе возможность маркировки новых групп товаров. Он отметил, что в Модульбанке непрерывно следят за изменениями в законодательстве и дорабатывают свою онлайн-кассу, чтобы она была удобной для клиентов и соответствовала требованиям регуляторов.