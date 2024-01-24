Модульбанк предложил бизнесу услугу по маркировке новых групп товаров

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Главная цель эксперимента — предоставить отечественным предпринимателям возможность бесплатно и без лишних трудностей подготовиться к обязательной маркировке своей продукции, которая станет обязательной в 2025 году. Им будут помогать представители Минпромторга, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и других заинтересованных организаций, передает rostovgazeta.ru.
Маркировка — это нанесение на товар специального кода, который позволяет отследить его путь от производства до магазина. Программа маркировки товаров для борьбы с контрафактом была запущена в 2019 году. Немаркированные товары будут отклоняться кассами, что поможет защитить покупателей от некачественных продуктов.
Уменьшить нагрузку на предпринимателей в ходе эксперимента помогут ведущие кредитные организации. Например, Модульбанк предоставляет услугу по сопровождению маркировки новых групп товаров, таких как средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства и другие. Этот сервис помогает предпринимателям подключиться к системе «Честный знак», обучиться работе с электронным документооборотом, заведением товара и выпуском и печатью на него марки.
Председатель правления Модульбанка Павел Семенов рассказал, что в этом году банк обеспечит в Модулькассе возможность маркировки новых групп товаров. Он отметил, что в Модульбанке непрерывно следят за изменениями в законодательстве и дорабатывают свою онлайн-кассу, чтобы она была удобной для клиентов и соответствовала требованиям регуляторов.
По словам представителей ЦРПТ, эксперимент был запущен из-за увеличивающейся доли нелегального оборота. По данным НИУ ВШЭ за 2022 год, доля контрафакта на рынке косметики составляла 16%, а на рынке бытовой химии — 12%. Центр отмечает, что ранее участники рынка, включая ассоциацию товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», Ассоциацию предприятий и профессионалов индустрии красоты, Lamoda, «Полекс Бьюти», Lab Industries и «Фармстандарт», выразили свою поддержку этому эксперименту.