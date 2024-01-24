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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Житель Екатеринбурга покончил с собой

Мужчину в Екатеринбурге нашли мертвым. Он совершил самоубийство

24 января 2024, 15:22
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга покончил с собой

50-летний житель Екатеринбурга свел счеты с жизнью. Происшествие случилось 24 января 2024 года.

Незадолго до происшествия екатеринбуржца уволили с работы. У горожанина осталась семья, пишет «КП-Екатеринбург».

Подробности случившегося в настоящий момент не сообщаются.

Напомним, в декабре 2023 года в Качканаре 16-летняя девушка совершила суицид. Не так давно она вместе со своей мамой приехала в этот город из Перми. Женщину лишали родительских прав, однако потом восстановили.

У матери также в новом городе появился сожитель. Сотрудники ДПН, навещавшие семью, нарушений не находили. Известно, что погибшая планировала поступать в колледж.

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