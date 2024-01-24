Мужчину в Екатеринбурге нашли мертвым. Он совершил самоубийство

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Незадолго до происшествия екатеринбуржца уволили с работы. У горожанина осталась семья, пишет «КП-Екатеринбург».
Подробности случившегося в настоящий момент не сообщаются.
Напомним, в декабре 2023 года в Качканаре 16-летняя девушка совершила суицид. Не так давно она вместе со своей мамой приехала в этот город из Перми. Женщину лишали родительских прав, однако потом восстановили.
У матери также в новом городе появился сожитель. Сотрудники ДПН, навещавшие семью, нарушений не находили. Известно, что погибшая планировала поступать в колледж.