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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Свет отключен на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу неожиданно пропало электричество

24 января 2024, 14:47
Фото: tagilcity.ru

Свет отключен на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу нет освещения. Аварийное отключение произошло 24 января 2024 года.

На дорогах также не работают светофорные объекты. Инспекторов ГИБДД на месте нет. Об этом TagilCity.ru рассказала местная жительница.

Сейчас едем по Кушве, Новая Кушва тоже вся выключена. Нет освещения на АЗС «Уралконтрактнефть». Дорога в сторону Депо тоже не освещается, — говорит горожанка.
Фото: tagilcity.ru

Известно, что «клеверная» развязка моста через Тагильский пруд тоже не освещается. В ЕДДС подтвердили редакции, что произошло аварийное отключение электроснабжения.

Напомним, с 23 по 29 января 2024 года в районах Нижнего Тагила и в пригороде пройдет плановое отключение света.

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