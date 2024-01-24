tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В РЖД объяснили высадку жительницы Екатеринбурга в лесу

Названа причина высадки жительницы Екатеринбурга в лесу Пермского края

24 января 2024, 08:03
Фото: 1MI

В РЖД объяснили высадку жительницы Екатеринбурга в лесу

В РЖД прокомментировали высадку пассажирки из Екатеринбурга в лесу Пермского края. Женщину, а также других пассажиров, высадили в лесополосе из-за ошибки.

Эта ошибка произошла из-за неблагоприятной погоды, сообщают в РЖД. Из-за технической неполадки было неверно определено местоположение, поэтому шесть пассажиров высадили не там, где планировалось. Все это произошло в поезде №115/116 Томск — Адлер.

Люди вышли на станции «Щучье Озеро». В РЖД извинились перед пассажирами. Также здесь добавили, что всех пассажиров в результате отвезли до вокзала в Чернушке, где они должны были выйти из поезда.

Четверым гражданам оплатили такси до нужной станции. А еще двоих довезли на следующем поезде. Им обещали вернуть деньги за купленные билеты и подарить по семь тысяч бонусов.

Ранее сообщалось, что в тот день пассажирам пришлось идти несколько километров по лесу, пока их забрал товарный поезд. Проводится проверка.

Ранее отца и дочь сняли с поезда в Серове из-за отсутствия оригинала паспорта.

От работы отстранена проводница, которая выбросила кота Твикса
Узнать подробнее
Читайте также:
В Сети затравили кондуктора из Самары, которая не имела отношения к коту ТвиксуПосле истории кота Твикса из поездов запретят высаживать животных
#Происшествия#Свердловская область#РЖД#Пассажиры#Такси#Поезд#Билеты#Станция#Ошибка#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Техническая неполадка
Подпишитесь
Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом
22 января, 14:30
Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатно онкоскрининг на Вагонке
Сегодня, 07:05
Более двух миллионов забрал у стариков из Нижнего Тагила челябинский курьер
Сегодня, 07:30
Горки и фигуры русского алфавита начнут сносить на площади в Нижнем Тагиле 25 января
Вчера, 15:17
«Тагилхлеб» потерял контракт. Причиной стало стекло в хлебе
Сегодня, 03:58