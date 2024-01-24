Названа причина высадки жительницы Екатеринбурга в лесу Пермского края

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Эта ошибка произошла из-за неблагоприятной погоды, сообщают в РЖД. Из-за технической неполадки было неверно определено местоположение, поэтому шесть пассажиров высадили не там, где планировалось. Все это произошло в поезде №115/116 Томск — Адлер.
Люди вышли на станции «Щучье Озеро». В РЖД извинились перед пассажирами. Также здесь добавили, что всех пассажиров в результате отвезли до вокзала в Чернушке, где они должны были выйти из поезда.
Четверым гражданам оплатили такси до нужной станции. А еще двоих довезли на следующем поезде. Им обещали вернуть деньги за купленные билеты и подарить по семь тысяч бонусов.
Ранее сообщалось, что в тот день пассажирам пришлось идти несколько километров по лесу, пока их забрал товарный поезд. Проводится проверка.
Ранее отца и дочь сняли с поезда в Серове из-за отсутствия оригинала паспорта.