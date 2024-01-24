Нехватка медиков выросла в Свердловской области

За 2023 год на HeadHunter было опубликовано больше 13 тысяч объявлений с предложением работы для медиков. Почти половину из них (47%) составили врачи, еще 17% пришлось на медсестер и медбратьев, еще 7% пришлись на провизоров. О сильной нехватке медпорсонала говорит показатель резюме. Так, на одну вакансию в конце года пришлось 1,9 резюме.