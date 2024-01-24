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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Свердловской области почти на 30% выросло число вакансий медиков

Нехватка медиков выросла в Свердловской области

24 января 2024, 11:10
Фото: Midjourney

В Свердловской области почти на 30% выросло число вакансий медиков

В Свердловской области увеличилось количество вакансий в медицинской сфере. Рост показателя составил 27%.

За 2023 год на HeadHunter было опубликовано больше 13 тысяч объявлений с предложением работы для медиков. Почти половину из них (47%) составили врачи, еще 17% пришлось на медсестер и медбратьев, еще 7% пришлись на провизоров. О сильной нехватке медпорсонала говорит показатель резюме. Так, на одну вакансию в конце года пришлось 1,9 резюме.

При этом увеличивается и показатель средней зарплаты. Аналитики посчитали, что она составляет 45,6 тысячи рублей. Рост достиг 10%. Самый большой рост наблюдается у ассистентов врача — до 45,1 тысячи рублей, врачей — до 73,5 тысячи и главных врачей — до 90 тысяч.

Напомним, ранее в Уральском медуниверситете заявили, что помогут решить кадровую проблему с врачами благодаря выпуску новых специалистов.

#Общество#Свердловская область#Работа#Статистика#Зарплата#Врачи#Вакансии#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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