Нехватка медиков выросла в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
За 2023 год на HeadHunter было опубликовано больше 13 тысяч объявлений с предложением работы для медиков. Почти половину из них (47%) составили врачи, еще 17% пришлось на медсестер и медбратьев, еще 7% пришлись на провизоров. О сильной нехватке медпорсонала говорит показатель резюме. Так, на одну вакансию в конце года пришлось 1,9 резюме.
При этом увеличивается и показатель средней зарплаты. Аналитики посчитали, что она составляет 45,6 тысячи рублей. Рост достиг 10%. Самый большой рост наблюдается у ассистентов врача — до 45,1 тысячи рублей, врачей — до 73,5 тысячи и главных врачей — до 90 тысяч.
Напомним, ранее в Уральском медуниверситете заявили, что помогут решить кадровую проблему с врачами благодаря выпуску новых специалистов.