Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
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Updated Сегодня, 03:14
Нехватку кадров в Нижнем Тагиле ощущают организации самого разного масштаба и профиля. Ранее на сложности с поиском персонала жаловался ЕВРАЗ НТМК, а сейчас о трудностях говорят и руководители малого и среднего бизнеса.
Предприниматели в Нижнем Тагиле обеспокоены тем, что количество самозанятых в некоторых сферах ставит под угрозу малый и средний бизнес. Директор салонов красоты «Кристина» Алла Волчкова на встрече предпринимателей и чиновников в конце 2023 года озвучила проблему нехватки кадров в своей компании:
Сейчас государство нацелено абсолютно не на то. Сейчас идет с каждого утюга: стань самозанятым, открой свое дело. И мало того, предприятия разрушаются. Нас стимулировали несколько лет подряд открывать новые рабочие места, строить что-то. Мы брали кредиты, мы открывали новые рабочие места. Сейчас от 50 до 100 человек я могу трудоустроить на рабочие места, они меня простаивают! Работать некому. Никто не хочет идти, все работают на себя, все снимают какие-то кабинетики. И, простите, но я обязана об этом сказать, сейчас плодят, так сказать, нелегалов — самозанятых. И это очень большая проблема, она вообще во всей России. С этим что-то нужно делать. И мы скатимся и совсем закроем вообще все предприятия. Инвестиционная привлекательность обсуждается: мы сейчас хотим продвинуть туристическое направление, чтобы к нам приезжали. А я на грани того, что я закрываю свои предприятия. К нам приезжают обслуживаться артисты, цирк, все приличные люди. Но я вынуждена буду закрыться — куда они пойдут?
При этом предпринимателей больше всего не устраивает, что юридические лица и самозанятые находятся в неравных условиях, при этом оказывая аналогичные услуги. Так, вольные работники бьюти-сферы зачастую не имеют медицинского образования и сертификатов на оборудование, на котором обслуживают клиентов.
Посмотрите, у нас с заводов мужчины уходят сейчас в массажисты. Причем не имея медицинского образования, и они считают, что это законно. У нас женщины с заводов уходят все пилить ногти, печь пирожки. В недружественной нам стране, в Прибалтике идешь — кафе, кафе, кафе, маленькие, уютные, частные. У нас где с пирожными, с тортами? На дому, в квартирах. В Тагиле здание, где располагается Торгово-промышленная палата. Идешь по коридору, извиняюсь, обшарпанные стены. Открываешь дверь, там без всяких удобств ресницы, ногти, ресницы, ногти, брови. Они работают без соблюдения санитарных требований, без воды, без раковин.
Подобный набор услуг в салонах красоты и медцентрах требует лицензирования, медицинского образования и определенного уровня оборудования, продающегося, ко всему прочему, за миллионы рублей.
Специалистам, все-таки, стоит включить в комиссию по выдаче грантов людей, которые понимают в отрасли. И должна быть ответственность за то, кому выдают какие гранты. Если выдают грант человеку без медобразования на покупку аппарата, который не имеет регистрационного удостоверения, а идет как бытовой косметический аппарат, то этого нельзя делать. Если он бытовой, то он должен использоваться только на дому. Но никак не для обслуживания клиентов и пациентов. Аппараты эти китайские. Это очень опасные приборы, на которых может работать только врач. Они серьёзного действия! Для нас купить хороший, качественный аппарат, зарегистрированный официально в Российской Федерации, стоит 6-8 миллионов. Мы его даже не окупим никогда. Я вас прошу, я вас умоляю, обратить внимание и не плодить нелегалов, не плодить людей, которые могут нанести вред и здоровье гражданам, — говорит Алла Волчкова.
О недобросовестной конкуренции говорит и директор кондитерской «Бабкин торт» Наталья Бабкина. Она считает, что работа кондитеров на дому находится вне закона и усложняет развитие легального бизнеса:
Люди, которые пекут на дому, создают условия недобросовестной конкуренции по отношению к нам. Им не приходится соблюдать санитарные нормы или сдавать пробы. Им не надо проходить медосмотры, не надо иметь отдельный инвентарь, отдельное холодильное оборудование, сертификаты на продукты и так далее. То есть исключается масса всяческих затрат, на которые идем мы, работая легально. У меня есть обязанность купить кассовый аппарат. Мне надо потратить порядка 70 тысяч только на покупку, плюс программа, обслуживание и так далее. Им этого не надо.
Поддерживает местный бизнес в этом вопросе и президент ТПП в Нижнем Тагиле Борис Соколов. Он привел пример того, как в погоне за клиентами некоторые «косметологи» оказывают услуги прямо в салоне автомобиля:
Вам еще не предлагали сделать укол ботокса в машине? Приезжают, вы спускаетесь, вам в машине колют. И вы кроме телефона ничего не знаете, никаких концов не найдете. Это два момента — нарушения правил безопасности и недобросовестная конкуренция — их нужно ликвидировать, — уверен Борис Соколов.
Тагильчанка Юлия в начале карьеры мастера маникюра работала в салоне красоты на Вагонке. Однако после нескольких месяцев ушла в «самостоятельное плавание». Одной из основных причин называет невысокую загрузку клиентами в салоне и жесткий график. Самостоятельное управление рабочим временем для самозанятых является одним из преимуществ при сравнении с работой в найме.
Работодатель в салоне, как правило, требует целый день присутствовать на рабочем месте. Но при этом обеспечить работой на целый день работодатель не может. В салоне приходишь работать, но целый день можешь просидеть и ничего не заработать. А выходить обязан, — рассказывает о своем опыте маникюрист.
Условия работы в кабинете маникюрист Юлия считает показателем отношения мастера к клиентам, которого он обслуживает. Кто-то действительно экономит и снимает помещения с плохими условиями, закупает дешевое оборудование и материалы, но в результате потребитель все равно делает выбор в пользу мастера с клиентоориентированным подходом:
Когда я работала в салоне, там тепловая обработка проводилась аппаратом, где только лишь режущая часть инструмента обрабатывалась. А у меня уже стоит сухожар, который целиком обрабатывает: инструмент запаковывается в крафтовые пакеты, в них ничего не проникает. Кабинет и оборудование — это в первую очередь лицо мастера. Скажем так, нам не обязательно иметь раковину, но это удобство и лицо мастера. Да, некоторые мастера экономят, чтобы удешевить саму процедуру. Но я на этом не экономлю.
Количество самозанятых в России растет ежедневно на 7,5 тысячи человек. И бизнес все громче заявляет о том, что эти участники российской экономики являются источником финансовых потерь государства и угрозой для конечного потребителя:
Выручку они могут показывать, могут не показывать, могут отбивать чеки, могут не отбивать. Мы работаем, в принципе, с такими же ценами там, но обязаны принимать на работу сотрудников легально, платить зарплату, налоги, оплачивать медосмотры. Мы обязаны тратить гораздо больше, чем они. В этом и есть недобросовестная конкуренция, — отмечает Наталья Бабкина.
При этом к самозанятым занижены требования, они по сути находятся вне закона. И используют это для снижения расходов и увеличения прибыли — зачастую в ущерб качеству оказываемых услуг.
Для потребителя мы гарантированно готовим качественный продукт. У нас он прошел пробы, у нас работают сотрудники с медосмотрами, у нас соблюдаются нормы санитарных правил на производстве. Естественно, качество приготовленных на дому тортов не гарантировано. Какие там кишечные палочки и бактерии в их тортах — одному богу известно! — говорит директор кондитерской.