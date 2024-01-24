Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле

Бизнесмены рассказали о недобросовестной конкуренции самозанятых в Нижнем Тагиле

Бизнесмены в Нижнем Тагиле высказались о том, как недобросовестная конкуренция самозанятых вредит малому и среднему предпринимательству, а нарушение правил безопасности опасно для конечного потребителя. Изготовление тортов на дому и маникюр в офисах: какие проблемы в том, что мастера не идут в наем?