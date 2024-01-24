tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

Бизнесмены рассказали о недобросовестной конкуренции самозанятых в Нижнем Тагиле

Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле

24 января 2024, 03:14
Фото: Midjourney

Бизнесмены рассказали о недобросовестной конкуренции самозанятых в Нижнем Тагиле

Бизнесмены в Нижнем Тагиле высказались о том, как недобросовестная конкуренция самозанятых вредит малому и среднему предпринимательству, а нарушение правил безопасности опасно для конечного потребителя. Изготовление тортов на дому и маникюр в офисах: какие проблемы в том, что мастера не идут в наем?

Недобросовестная конкуренция

Нехватку кадров в Нижнем Тагиле ощущают организации самого разного масштаба и профиля. Ранее на сложности с поиском персонала жаловался ЕВРАЗ НТМК, а сейчас о трудностях говорят и руководители малого и среднего бизнеса.

Предприниматели в Нижнем Тагиле обеспокоены тем, что количество самозанятых в некоторых сферах ставит под угрозу малый и средний бизнес. Директор салонов красоты «Кристина» Алла Волчкова на встрече предпринимателей и чиновников в конце 2023 года озвучила проблему нехватки кадров в своей компании:

Сейчас государство нацелено абсолютно не на то. Сейчас идет с каждого утюга: стань самозанятым, открой свое дело. И мало того, предприятия разрушаются. Нас стимулировали несколько лет подряд открывать новые рабочие места, строить что-то. Мы брали кредиты, мы открывали новые рабочие места. Сейчас от 50 до 100 человек я могу трудоустроить на рабочие места, они меня простаивают! Работать некому. Никто не хочет идти, все работают на себя, все снимают какие-то кабинетики. И, простите, но я обязана об этом сказать, сейчас плодят, так сказать, нелегалов — самозанятых. И это очень большая проблема, она вообще во всей России. С этим что-то нужно делать. И мы скатимся и совсем закроем вообще все предприятия. Инвестиционная привлекательность обсуждается: мы сейчас хотим продвинуть туристическое направление, чтобы к нам приезжали. А я на грани того, что я закрываю свои предприятия. К нам приезжают обслуживаться артисты, цирк, все приличные люди. Но я вынуждена буду закрыться — куда они пойдут?
Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры
Узнать подробнее

При этом предпринимателей больше всего не устраивает, что юридические лица и самозанятые находятся в неравных условиях, при этом оказывая аналогичные услуги. Так, вольные работники бьюти-сферы зачастую не имеют медицинского образования и сертификатов на оборудование, на котором обслуживают клиентов.

Посмотрите, у нас с заводов мужчины уходят сейчас в массажисты. Причем не имея медицинского образования, и они считают, что это законно. У нас женщины с заводов уходят все пилить ногти, печь пирожки. В недружественной нам стране, в Прибалтике идешь — кафе, кафе, кафе, маленькие, уютные, частные. У нас где с пирожными, с тортами? На дому, в квартирах. В Тагиле здание, где располагается Торгово-промышленная палата. Идешь по коридору, извиняюсь, обшарпанные стены. Открываешь дверь, там без всяких удобств ресницы, ногти, ресницы, ногти, брови. Они работают без соблюдения санитарных требований, без воды, без раковин.
Фото: Midjourney

Подобный набор услуг в салонах красоты и медцентрах требует лицензирования, медицинского образования и определенного уровня оборудования, продающегося, ко всему прочему, за миллионы рублей.

Специалистам, все-таки, стоит включить в комиссию по выдаче грантов людей, которые понимают в отрасли. И должна быть ответственность за то, кому выдают какие гранты. Если выдают грант человеку без медобразования на покупку аппарата, который не имеет регистрационного удостоверения, а идет как бытовой косметический аппарат, то этого нельзя делать. Если он бытовой, то он должен использоваться только на дому. Но никак не для обслуживания клиентов и пациентов. Аппараты эти китайские. Это очень опасные приборы, на которых может работать только врач. Они серьёзного действия! Для нас купить хороший, качественный аппарат, зарегистрированный официально в Российской Федерации, стоит 6-8 миллионов. Мы его даже не окупим никогда. Я вас прошу, я вас умоляю, обратить внимание и не плодить нелегалов, не плодить людей, которые могут нанести вред и здоровье гражданам, — говорит Алла Волчкова.

О недобросовестной конкуренции говорит и директор кондитерской «Бабкин торт» Наталья Бабкина. Она считает, что работа кондитеров на дому находится вне закона и усложняет развитие легального бизнеса:

Люди, которые пекут на дому, создают условия недобросовестной конкуренции по отношению к нам. Им не приходится соблюдать санитарные нормы или сдавать пробы. Им не надо проходить медосмотры, не надо иметь отдельный инвентарь, отдельное холодильное оборудование, сертификаты на продукты и так далее. То есть исключается масса всяческих затрат, на которые идем мы, работая легально. У меня есть обязанность купить кассовый аппарат. Мне надо потратить порядка 70 тысяч только на покупку, плюс программа, обслуживание и так далее. Им этого не надо. 

Поддерживает местный бизнес в этом вопросе и президент ТПП в Нижнем Тагиле Борис Соколов. Он привел пример того, как в погоне за клиентами некоторые «косметологи» оказывают услуги прямо в салоне автомобиля:

Вам еще не предлагали сделать укол ботокса в машине? Приезжают, вы спускаетесь, вам в машине колют. И вы кроме телефона ничего не знаете, никаких концов не найдете. Это два момента — нарушения правил безопасности и недобросовестная конкуренция — их нужно ликвидировать, — уверен Борис Соколов.
Фото: Midjourney

Почему в самозанятость, а не к работодателю?

Тагильчанка Юлия в начале карьеры мастера маникюра работала в салоне красоты на Вагонке. Однако после нескольких месяцев ушла в «самостоятельное плавание». Одной из основных причин называет невысокую загрузку клиентами в салоне и жесткий график. Самостоятельное управление рабочим временем для самозанятых является одним из преимуществ при сравнении с работой в найме.

Работодатель в салоне, как правило, требует целый день присутствовать на рабочем месте. Но при этом обеспечить работой на целый день работодатель не может. В салоне приходишь работать, но целый день можешь просидеть и ничего не заработать. А выходить обязан, — рассказывает о своем опыте маникюрист.
Ушла из банка делать брови: почему тагильчанки меняют стабильность на сферу услуг
Узнать подробнее

Условия работы в кабинете маникюрист Юлия считает показателем отношения мастера к клиентам, которого он обслуживает. Кто-то действительно экономит и снимает помещения с плохими условиями, закупает дешевое оборудование и материалы, но в результате потребитель все равно делает выбор в пользу мастера с клиентоориентированным подходом:

Когда я работала в салоне, там тепловая обработка проводилась аппаратом, где только лишь режущая часть инструмента обрабатывалась. А у меня уже стоит сухожар, который целиком обрабатывает: инструмент запаковывается в крафтовые пакеты, в них ничего не проникает. Кабинет и оборудование — это в первую очередь лицо мастера. Скажем так, нам не обязательно иметь раковину, но это удобство и лицо мастера. Да, некоторые мастера экономят, чтобы удешевить саму процедуру. Но я на этом не экономлю.

Проигрывают и государство, и бизнесмены, и клиенты

Количество самозанятых в России растет ежедневно на 7,5 тысячи человек. И бизнес все громче заявляет о том, что эти участники российской экономики являются источником финансовых потерь государства и угрозой для конечного потребителя:

Выручку они могут показывать, могут не показывать, могут отбивать чеки, могут не отбивать. Мы работаем, в принципе, с такими же ценами там, но обязаны принимать на работу сотрудников легально, платить зарплату, налоги, оплачивать медосмотры. Мы обязаны тратить гораздо больше, чем они. В этом и есть недобросовестная конкуренция, — отмечает Наталья Бабкина.

При этом к самозанятым занижены требования, они по сути находятся вне закона. И используют это для снижения расходов и увеличения прибыли — зачастую в ущерб качеству оказываемых услуг.

Для потребителя мы гарантированно готовим качественный продукт. У нас он прошел пробы, у нас работают сотрудники с медосмотрами, у нас соблюдаются нормы санитарных правил на производстве. Естественно, качество приготовленных на дому тортов не гарантировано. Какие там кишечные палочки и бактерии в их тортах — одному богу известно! — говорит директор кондитерской
Читайте также:
Министр инвестиций и развития региона встретился с бизнесменами Нижнего ТагилаИнопредприниматели в Тагиле: проект о бизнесе, который зарабатывает тут, а тратит там«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
#Экономика#Бизнес#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Свердловская область#Предприниматель#Предпринимательство#Незаконное предпринимательство#Салон красоты#Борис Соколов#Кондитер#Екатеринбург#Самозанятые#Спецпроекты#Алла Волчкова#Наталья Бабкина
Подпишитесь
Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом
22 января, 14:30
«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции
22 января, 11:40
Семь погибших за год: в ГИБДД назвали самые аварийные трассы вблизи Нижнего Тагила
Вчера, 06:50
«Утром люди на каждом красном стоят»: на Вагонке в Тагиле сделают «зеленую волну»
Вчера, 06:34
Горки и фигуры русского алфавита начнут сносить на площади в Нижнем Тагиле 25 января
Вчера, 15:17
24 человека получили травмы: количество ДТП с автобусами выросло в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:45