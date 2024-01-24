Обвиняемый в педофилии житель Екатеринбурга отправлен в СИЗО

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Мужчину задержали 22 января в Заречном микрорайоне на квартире, которую он арендовал. Перед тем, как спрятаться, он обналичил большую денежную сумму, пишет «КП-Екатеринбург».
Горожанин будет находиться под стражей два месяца. Его адвокат давать комментарии не стал. Друзья задержанного шокированы происходящим.
Напомним, семилетняя девочка рассказала о том, что отец совершал над ней сексуальное насилие несколько лет. В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.