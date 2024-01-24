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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Житель Екатеринбурга обвиняется в насилии над 7-летней дочерью

Обвиняемый в педофилии житель Екатеринбурга отправлен в СИЗО

24 января 2024, 17:04
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга обвиняется в насилии над 7-летней дочерью

34-летний житель Екатеринбурга, который обвиняется в насильственных действиях над семилетней дочкой, помещен в камеру 24 января 2024 года.

Мужчину задержали 22 января в Заречном микрорайоне на квартире, которую он арендовал. Перед тем, как спрятаться, он обналичил большую денежную сумму, пишет «КП-Екатеринбург».

Горожанин будет находиться под стражей два месяца. Его адвокат давать комментарии не стал. Друзья задержанного шокированы происходящим.

Напомним, семилетняя девочка рассказала о том, что отец совершал над ней сексуальное насилие несколько лет. В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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