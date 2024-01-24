Основные причины резкого падения давления и способы его регулирования

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Низким считается давление ниже 90/60 мм рт. ст., но это не всегда является проблемой. Некоторые люди чувствуют себя отлично при таких показателях, в то время как другие могут испытывать головокружение, слабость и темноту перед глазами, а также ощущение потери сознания, пишут «Известия».
Одной из причин резкого снижения давления является изменение положения тела, например, после подъема из сидячего положения или после лежания. Также причинами могут быть обезвоживание, длительный отдых в постели, беременность, некоторые заболевания и определенные лекарства. Это состояние часто встречается у пожилых людей и у молодых людей с низкой активностью и недостаточной физической нагрузкой.
Прием пищи также может привести к снижению давления, особенно у пожилых людей с высоким исходным давлением или проблемами с вегетативной нервной системой. Рекомендуется употребление небольших порций пищи с низким содержанием углеводов, больше пить воды и отказаться от алкоголя. В некоторых случаях могут потребоваться специальные препараты, которые влияют на центральную нервную систему.
Также существует нейрогенная гипотензия, при которой давление падает после длительного стояния. Это состояние чаще всего влияет на молодых людей и детей и может быть результатом неправильной связи между сердцем и мозгом.