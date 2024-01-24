Основные причины резкого падения давления и способы его регулирования

Низким считается давление ниже 90/60 мм рт. ст., но это не всегда является проблемой. Некоторые люди чувствуют себя отлично при таких показателях, в то время как другие могут испытывать головокружение, слабость и темноту перед глазами, а также ощущение потери сознания, пишут «Известия».