Пассажир автобуса в Екатеринбурге избил женщину. Она сделала ему замечание

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Женщина, ехавшая в автобусе, сделала замечание мужчине, чье поведение ей не понравилось. В ответ пассажир набросился на екатеринбурженку и избил ее, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
В ведомстве возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сейчас устанавливаются подробности происшествия. Также будет проведена экспертиза, чтобы выяснить степень тяжести вреда здоровью потерпевшей горожанки.
Напомним, в Качканаре 38-летний местный житель до смерти избил своего отца за то, что тот был недоволен его образом жизни, а также тем, что сын все время просил у него деньги.