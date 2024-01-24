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Published Сегодня, 14:15

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Updated Сегодня, 14:15

Мужчина в автобусе поскандалил с пассажиркой в Екатеринбурге

Пассажир автобуса в Екатеринбурге избил женщину. Она сделала ему замечание

24 января 2024, 14:15
Фото: 1MI

Мужчина в автобусе поскандалил с пассажиркой в Екатеринбурге

Пассажир маршрутного автобуса в Екатеринбурге набросился на женщину после того, как она сделала ему замечание за его поведение. Инцидент случился 15 января 2024 года.

Женщина, ехавшая в автобусе, сделала замечание мужчине, чье поведение ей не понравилось. В ответ пассажир набросился на екатеринбурженку и избил ее, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

В ведомстве возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сейчас устанавливаются подробности происшествия. Также будет проведена экспертиза, чтобы выяснить степень тяжести вреда здоровью потерпевшей горожанки.

Напомним, в Качканаре 38-летний местный житель до смерти избил своего отца за то, что тот был недоволен его образом жизни, а также тем, что сын все время просил у него деньги.

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