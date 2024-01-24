Пенсионер отказался объяснять пьяное ДТП с вдавленным в стену авто в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Она в этот момент шла в магазин. В результате женщину госпитализировали, а также водителя Renault, которому 64 года. В этой машине также был 32-летний пассажир, ему тоже потребовалась помощь медиков, рассказали в Госавтоинспекции.
Известно, что водительский стаж 64-летнего мужчины составляет 37 лет. На момент аварии он был пьян. Он отказался как-либо объяснять свой поступок.
На пенсионера завели дело по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение. За подобное гражданам грозит от 200 до 300 тысяч рублей, либо тюремный срок до двух лет.
Ранее сообщалось, что у женщины диагностировали перелом ноги, а у пенсионера — рваные раны и переломы ребер.