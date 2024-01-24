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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В Екатеринбурге свадьба азербайджанцев завершилась гонками на роскошных машинах

По Екатеринбургу промчался кортеж из десятка дорогих машин

24 января 2024, 04:28
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге свадьба азербайджанцев завершилась гонками на роскошных машинах

На прошедших выходных в Екатеринбурге состоялась свадьба, в которой участвовал грандиозный кортеж из роскошных черных автомобилей.

Видео с этого заезда были опубликованы в социальных сетях. Оказалось, что водители выехали на автомобилях таких марок, как Geländewagen, Land Cruiser и Hummer, чтобы отметить свадьбу своего друга.

Один из гостей рассказал, что была азербайджанская свадьба. Всего в кортеже было около два Geländewagen, три Hummer и несколько других автомобилей.

В составе кортежа был участник праймериз от «Единой России» на выборах в Законодательное собрание региона Эльхан Гараев, сообщает E1.RU.

Ранее сообщалось, что 4,5 тысячи пар отметили «золотые» свадьбы в Свердловской области.

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#Свадьба#Свердловская область#Праздник#Автомобиль#Водитель#Роскошь#Кортеж#Легковой автомобиль#Жених#Невеста#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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