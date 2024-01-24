По Екатеринбургу промчался кортеж из десятка дорогих машин

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Видео с этого заезда были опубликованы в социальных сетях. Оказалось, что водители выехали на автомобилях таких марок, как Geländewagen, Land Cruiser и Hummer, чтобы отметить свадьбу своего друга.
Один из гостей рассказал, что была азербайджанская свадьба. Всего в кортеже было около два Geländewagen, три Hummer и несколько других автомобилей.
В составе кортежа был участник праймериз от «Единой России» на выборах в Законодательное собрание региона Эльхан Гараев, сообщает E1.RU.
Ранее сообщалось, что 4,5 тысячи пар отметили «золотые» свадьбы в Свердловской области.