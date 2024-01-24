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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Проект трассы между Свердловской областью и ХМАО подготовят за 1 копейку

Подготовка проекта новой трассы от Свердловской области до ХМАО составит 1 копейку

24 января 2024, 15:56
Фото: 1MI

Проект трассы между Свердловской областью и ХМАО подготовят за 1 копейку

Проект новой автодороги от Свердловской области до ХМАО будет разработан за одну копейку.

Свердловское управление автомобильных дорог предлагало заплатить 130 миллионов компании-подрядчику за подготовку проекта, однако организация «УралДорТехнологии» согласилась разработать документацию за копейку. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Компания выиграла проект на аукционе. Так как заказчик не имеет права вмешиваться в работу исполнителя, только победители могут предоставить сведения об аспектах своей деятельности, рассказали в свердловском Управлении автодорог.

Напомним, начать строительство трассы планируется в 2025 году. Работы будут идти на протяжении трех лет.

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#Общество#Свердловская область#Подрядчик#Строительство#Госзакупки#Проект#ХМАО#Аукцион#Компания#Разработка#Организация#Работы#Автодорога#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Документация
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