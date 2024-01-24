Подготовка проекта новой трассы от Свердловской области до ХМАО составит 1 копейку

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Свердловское управление автомобильных дорог предлагало заплатить 130 миллионов компании-подрядчику за подготовку проекта, однако организация «УралДорТехнологии» согласилась разработать документацию за копейку. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
Компания выиграла проект на аукционе. Так как заказчик не имеет права вмешиваться в работу исполнителя, только победители могут предоставить сведения об аспектах своей деятельности, рассказали в свердловском Управлении автодорог.
Напомним, начать строительство трассы планируется в 2025 году. Работы будут идти на протяжении трех лет.