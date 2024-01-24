Появилось видео, как кота Твикса выбрасывают из поезда

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
На кадрах видно, что кот сперва выбрался из переноски, а затем стал гулять по поезду. В это время его хозяин спал.
По данным Mash, спустя 7,5 часов хозяин животного обнаружил пропажу. А хозяин Твикса, как теперь выяснилось, выходил подышать на остановке в Кирове, той самой, где выбросили кота.
Прогулявшись, мужчина зашел в поезд и лег спать. В этот момент Твикс выбрался из переноски и пошел на прогулку.
Далее один из пассажиров сообщает проводнице о животном, та хватает его и несет в тамбур. За две минуты до отправления поезда со станции в Кирове, проводница просит пассажира выпустить на улицу животное. Так он и оказался на морозе.
Позже хозяин животного заметил, что кота нет и обратился к проводнице. Так все и выяснилось.
Напомним, что кота искали несколько дней и нашли мертвым.