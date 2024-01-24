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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Проведено расследование после трагической гибели кота Твикса

Появилось видео, как кота Твикса выбрасывают из поезда

24 января 2024, 08:09
Фото: Соцсети хозяев кота Твикса

Проведено расследование после трагической гибели кота Твикса

Федеральная пассажирская компания завершила расследование гибели кота Твикса, который был выброшел из поезда на мороз.

На кадрах видно, что кот сперва выбрался из переноски, а затем стал гулять по поезду. В это время его хозяин спал.

По данным Mash, спустя 7,5 часов хозяин животного обнаружил пропажу. А хозяин Твикса, как теперь выяснилось, выходил подышать на остановке в Кирове, той самой, где выбросили кота.

Прогулявшись, мужчина зашел в поезд и лег спать. В этот момент Твикс выбрался из переноски и пошел на прогулку.

Далее один из пассажиров сообщает проводнице о животном, та хватает его и несет в тамбур. За две минуты до отправления поезда со станции в Кирове, проводница просит пассажира выпустить на улицу животное. Так он и оказался на морозе.

Позже хозяин животного заметил, что кота нет и обратился к проводнице. Так все и выяснилось.

Напомним, что кота искали несколько дней и нашли мертвым.

От работы отстранена проводница, которая выбросила кота Твикса
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#Происшествия#Гибель#Остановка#Поезд#Кот#Пассажир#Хозяин#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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