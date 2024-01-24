Причинила вред водителю мопеда. Перед судом предстанет екатеринбурженка

Согласно сведениям прокуратуры региона, летом прошлого года женщина управляла KIA Cerato по улице Амундсена и во время поездки она не уступила дорогу водителю мопеда STINGRAY, который двигался по встречному направлению. В результате произошло ДТП и водитель мопеда получил большое число серьезных травм, по информации судмедэкспертизы.