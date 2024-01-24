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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 06:23

Екатеринбурженка предстанет перед судом за ДТП с мопедом

Причинила вред водителю мопеда. Перед судом предстанет екатеринбурженка

24 января 2024, 06:21
Фото: Midjourney

Екатеринбурженка предстанет перед судом за ДТП с мопедом

Екатеринбурженка предстанет перед судом из-за нарушения ПДД, которое привело к причинению вреда здоровью водителя мопеда.

Согласно сведениям прокуратуры региона, летом прошлого года женщина управляла KIA Cerato по улице Амундсена и во время поездки она не уступила дорогу водителю мопеда STINGRAY, который двигался по встречному направлению. В результате произошло ДТП и водитель мопеда получил большое число серьезных травм, по информации судмедэкспертизы.

В свою очередь, молодая женщина свою вину признала.

Ранее сообщалось, что 41 тысяча ДТП произошла в Свердловской области в 2023 году.

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#Общество#Происшествия#Проверка#Прокуратура#ДТП#Свердловская область#Суд#Прокурор#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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