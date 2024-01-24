Причинила вред водителю мопеда. Перед судом предстанет екатеринбурженка

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Согласно сведениям прокуратуры региона, летом прошлого года женщина управляла KIA Cerato по улице Амундсена и во время поездки она не уступила дорогу водителю мопеда STINGRAY, который двигался по встречному направлению. В результате произошло ДТП и водитель мопеда получил большое число серьезных травм, по информации судмедэкспертизы.
В свою очередь, молодая женщина свою вину признала.
Ранее сообщалось, что 41 тысяча ДТП произошла в Свердловской области в 2023 году.