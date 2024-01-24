Проект для дошкольников «Хранители городских историй» представили в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Мероприятие организовали сотрудники МАДОУ «Радость». По словам директора организации Елены Городиловой, дети и родители привлекаются к ознакомлению с историей Нижнего Тагила и собственной семьи, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Мероприятие проходит в трех музейных организациях: в музее имени А. П. Бондина, Историко-краеведческом музее и в Краеведческой библиотеке.
Проект состоит из трех этапов. На первом этапе участники приходят в музеи и знакомятся с историей города, на втором необходимо сделать презентацию какой-либо семейной ценности. На последнем этапе ребенку нужно рассказать об экспонате, который он выбрал.
Заммэра по соцполитике города Валерий Суров выразил благодарность организаторам мероприятия и отметил, что детям нужно прививать любовь к малой родине.
Напомним, 15 января 2024 года в Нижнем Тагиле начался экологический конкурс фотографий среди детей и подростков до 18 лет.