Работодатель ищет специалиста на зарплату до миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
За прошлый год в области было открыто свыше 13,3 тысяч вакансий в сфере медицины, сообщают специалисты «HeadHunter Урал». Этот показатель на 27% выше, чем было годом ранее. Чаще всего искали медиков (46%), медсестер (17%) и провизоров (7%).
На одну вакансию в сфере медицины в конце года приходилось всего 1,9 резюме. Как утверждают специалисты, это означает, что дефицит медперсонала продолжается. Эксперты отметили, что, в среднем, зарплата у медиков 45 670 рублей. Однако есть и более оплачиваемые вакансии.
Самое большое вознаграждение предлагают стоматологу-ортопеду в екатеринбуржской клинике от 350 тысяч рублей до миллиона.
Также вакантна должность стоматолога-хирурга-имплантолога в одной из частных клиник Екатеринбурга с зарплатой от 400 тысяч рублей. А стоматологу-ортодонту в другом медучреждении готовы ежемесячно платить от 350 до 450 тысяч рублей.
Другие стоматологические клиники уральской столицы предлагают специалистам зарплаты от 150 до 400 тысяч.
Напомним, что ранее медики из Кушвы пожаловались Путину на низкие зарплаты. Они записали видеообращение для президента.После этого была организована