Работодатель ищет специалиста на зарплату до миллиона рублей

На одну вакансию в сфере медицины в конце года приходилось всего 1,9 резюме. Как утверждают специалисты, это означает, что дефицит медперсонала продолжается. Эксперты отметили, что, в среднем, зарплата у медиков 45 670 рублей. Однако есть и более оплачиваемые вакансии.